Geldspritze: Rotary Club will Essener Projekte fördern

Rotary Club will drei Essener Projekte unterstützen

Rotary versteht sich als überparteiliche und überkonfessionelle Wertegemeinschaft von beruflich erfolgreich handelnden Frauen und Männern. Der erste Rotary Club (RC) wurde 1905 in Chicago gegründet. Weltweit gibt es heute 34.000 Rotary Clubs mit 1,2 Millionen Mitgliedern. Rotary steht für humanitäre Dienste, Völkerverständigung und Hilfsbereitschaft im Alltag. Infos auf: https://essen-gruga.rotary.de

Der RC Essen-Gruga unterstützt humanitäre Arbeit weltweit sowie soziale Projekte in Essen und im Ruhrgebiet. Ab Oktober 2023 sollen drei besonders förderungswürdige Projekte in Essen mit Spenden in Höhe von insgesamt bis zu 15.000 Euro unterstützt werden. Die Rotarier möchten sie zudem auch tatkräftig begleiten: „hands on“.

Teilnehmen können Vereine, Organisationen und Einrichtungen, die ein (!) klar umrissenes Projekt einreichen, das in Essen liegt, im Herbst 2023 startet, binnen eines halben Jahres umgesetzt wird und nachhaltig ist. Das Projekt soll auf dem digital einzureichenden Bewerbungsbogen aussagekräftig beschrieben werden. Letzter Abgabetermin ist der 25. August 2023. Nachfragen und Anmeldung per Mail an:essen.gruga.rotary@gmail.com

In der Jury sitzen: Ute Engelhardt (Geschäftsführerin Franz-Sales Wohnen GmbH), Kultur- und Bildungsdezernent Muchtar Al Ghusain, Andreas Müller (Vorstandsvorsitzender Diakoniewerk) und Generalvikar Klaus Pfeffer. Die Juryentscheidung wird am 29. September 2023 bekannt gegeben.