Geldsegen für diese zwei Projekte aus dem Essener Norden

Essen Anerkennung für ihr Engagement gab es für Ehrenamtler aus Altenessen. Zwei Projekte, die über den Stadtteil hinaus wirken, wurden ausgezeichnet.

Mit dem Heimatpreis wird bürgerschaftliches Engagement in unterschiedlichen Bereichen gewürdigt. Herausragendes Engagement von Menschen in Essen, die sich für die Gestaltung ihrer Heimat einsetzen, soll damit in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Eine mehrköpfige Jury aus Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Bereiche der Stadtgesellschaft hat aus 51 Projekten drei Preisträger ausgewählt – zwei davon kommen aus dem Essener Norden.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW hat dafür eine Fördersumme von insgesamt 15.000 Euro zur Verfügung gestellt. Platz eins ist mit 7000 Euro dotiert, Platz zwei mit 5000 Euro und Platz drei mit 3000 Euro.

Gutes-Klima-Festival bekommt Heimatpreis der Stadt Essen

Platz eins: „Gutes Klima Festival 2023“

Die Begründung der Jury: Mit dem „Gutes Klima Festival“ sei 2023 im dritten Jahr in Folge die Vielfalt der Stadtgesellschaft zusammengebracht worden, um Themen rund um Klima-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit in guter Atmosphäre zu feiern. Unter dem Motto „Mitmachen, Ausprobieren und gemeinsam Kraft zur Veränderung entfalten“ würden wichtige Themen rund um Klima- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit in den Fokus der Gesellschaft gebracht.

Das Festival soll hierbei vor allem auch die Schwere nehmen und positive Geschichten in den Mittelpunkt stellen. Das „Gutes Klima Festival“ leistet laut Jury einen Beitrag sowohl für das ökologische als auch für das soziale Klima in Essen und unterstützt damit die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Bei diesem Projekt sind über 100 Initiativen, Vereine und Verbände aus dem Netzwerk von „Gemeinsam für Stadtwandel“, Kitas, Schulen, Kirchen, nachhaltige Firmen, Migrantenorganisationen sowie städtischen Einrichtungen beteiligt. „Das Preisgeld fließt in das nächste „Gutes Klima Festival“, das am 31. August 2024 stattfinden wird“, sagt Mit-Organisatorin Christiane Gregor. Wer teilnehmen möchte, wendet sich per E-Mail an klimafestival@gemeinsam-fuer-stadtwandel.de.

Auf dem Gelände der Zeche Carl in Essen fand in diesem Jahr zum dritten Mal das „Gutes Klima Festival“ statt. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Ehrenamtler versorgen Bedürftige an Altenessener Gabenzaun

Platz zwei: „ Ökumenischer Gabenzaun Altenessen“

Aktuell versorgen rund 45 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen rund 200 bedürftige und obdachlose Menschen am Karlsplatz in Altenessen mit dem Nötigsten, was man zum Leben braucht, unter anderem mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Jeden Samstag um 11 Uhr findet dort eine zentrale Ausgabe statt, bei der jeder und jede ohne Anmeldung willkommen ist. Die Helfer und Helferinnen vom Ökumenischen Gabenzaun Altenessen sind laut Jury die Ansprechpartner für die Sorgen der Menschen vor Ort.

Das Projekt wird getragen durch die katholische Pfarrgemeinde Hll. Cosmas und Damian und die evangelische Kirchengemeinde Altenessen/Karnap. Der Ökumenische Gabenzaun Altenessen startete am 1. April 2020 zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns. Im April 2023 wurden über dieses Projekt zwei „Little Homes“ aufgestellt, in denen Bedürftige auf gut drei Quadratmetern wohnen und sich beim Gabenzaun engagieren.

Ulrich Hütte, Organisator des Gabenzauns: „Das Team hat sich natürlich wahnsinnig gefreut. Nicht nur über die Geldprämie, sondern vor allem über die Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit.“ Die einfache Idee, mit der das Team angefangen habe, sei inzwischen eine feste Institution im Essener Norden. Hütte. „Die Prämie werden wir natürlich in Hilfsgüter für unsere Bedürftigen investieren.“ Das nächste Ziel sei es, durch weitere Sponsoren zu ermöglichen, dass die Gabenzaun-Gäste an jedem Samstag eine warme Mahlzeit bekommen könnten. Wer für das Gabenzaunprojekt spenden möchte, kann das zu den Öffnungszeiten tun oder sich bei Ulrich Hütte (0177 6323050) melden.

Am Altenessener Gabenzaun werden jede Woche Bedürftige versorgt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Platz drei: „ Steeler Nachbarschaftsladen e.V.“

Der Steeler Nachbarschaftsladen ist laut Jury eine Bereicherung des Stadtteils Steele. Es ist ein Ort der Begegnung, Kommunikation, Kreativität und gegenseitigen Hilfe. Dort können alle im Sinne demokratischer Werte und angelehnt an die Steeler Lebensregeln aktiv das soziale und kreative Leben in Steele mitgestalten und Steele insgesamt lebens- und liebenswert(er) gestalten. Angebote des Steeler Nachbarschaftsladens sind unter anderem: offener Nachmittag, Repaircafé, Kleidertausch, Büchertreff, offenes Bücherregal, Singen zur Gitarre, Entspannungsübungen, gemeinsame Termine für Gesellschaftsspiele und einige mehr.

Thomas Kufen erklärt: „Viele ehrenamtlich engagierte Menschen gestalten unsere Stadt täglich aktiv mit und tragen so dazu bei, dass wir in einer Gemeinschaft leben, die füreinander da ist und füreinander einsteht. Die Verleihung des Heimatpreises ist eine besondere Gelegenheit, das Engagement der Essenerinnen und Essener sichtbar zu machen und anzuerkennen.“

Wer sich für den Preis im kommenden Jahr bewerben möchte, kann sich per E-Mail informieren: stadtagentur@essen.de

