Geldbörse und Handy weg: Raub im Essener Hauptbahnhof

Essen. Zwei oder womöglich drei unbekannte Täter haben einem 43-Jährigen Geldbörse und Handy gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekanntes Duo hat in der Nacht auf Dienstag einem 43-Jährigen die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Die Räuber begegneten ihrem Opfer auf einer Treppe am Gleis-Abgang 21/22. Plötzlich umarmte einer der Unbekannten das Opfer, während er ihm zeitgleich das Portmonee aus der Gesäßtasche zog. Der 43-Jährige bemerkte den Diebstahl sofort, sodass er hinter den beiden Flüchtigen herrannte. Währenddessen hielt der Gelsenkirchener durchgehend sein Smartphone in der Hand. Womöglich war auch ein dritter Täter beteiligt.

Beim Verfolgen der Täter erhielt das Opfer einen weiteren Schlag

Auf dem Fluchtweg konnte der 43-Jährige einen Mann festhalten, der ihm ins Gesicht und so heftig auf den Arm schlug, dass er sein Handy fallen ließ. Der Unbekannte riss das Handy an sich und flüchtete.

So sehen die Tatverdächtigen aus: Der erste Mann ist etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, beige Kappe, schwarzes Oberteil, grüne Jacke, blaue Jeans. Der zweite Täter ist etwa 25, 1,70 Meter groß, kurze, lockige Haare, grüne Jogginghose. Hinweise an 0201/8290.