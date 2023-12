Fotofahndung Geldbörse in Bahn geklaut - Polizei Essen sucht Pärchen

Essen. Eine junge Frau verwickelte einen 66-Jährigen in der Linie 101 in ein Gespräch. Ihr Komplize zog ihm die Börse aus der Hosentasche.

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse in der Straßenbahnlinie 101 im Essener Stadtkern fahndet die Polizei mit Fotos nach einem jungen Pärchen. Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, steht das Duo unter dem Verdacht, einem 66-Jährigen am 12. Oktober das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen zu haben.

Während der Essener damit beschäftigt war, sein Ticket zu entwerten, sprach ihn eine junge Frau an und fragte nach der Fahrtrichtung der Straßenbahn. Zeitgleich spürte der Mann, dass ihm in die Gesäßtasche gegriffen wurde. Danach flüchtete die Unbekannte gemeinsam mit einem jungen Mann aus der Straßenbahn. Der Essener verfolgte die beiden Diebe und versuchte sie auf dem Bahnsteig festzuhalten. Die Unbekannten konnten sich jedoch losreißen und in der Menschenmenge untertauchen.

Wer diese mutmaßlichen Taschendiebe erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Die Videoüberwachung filmte die beiden Taschendiebe auf dem Bahnsteig. Wer die jungen Verdächtigen erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

