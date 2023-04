Geldbörse gestohlen - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Einer 69-Jährigen wurde in der U-Bahn am Berliner Platz das Portemonnaie aus dem Rucksack geklaut. Polizei zeigt Foto eines verdächtigen Paars.

Nach einem Taschendiebstahl in der Essener Innenstadt fahndet die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem verdächtigen Pärchen.

Wer diese beiden Verdächtigen erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde berichtete, hatte eine 69-Jährige am Morgen des 30. Januar bemerkt, dass ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack gestohlen worden war.

Die Videoüberwachung der U-Bahn am Berliner Platz hatte zuvor ein Duo gefilmt, das der Essenerin in Richtung Einkaufszentrum Limbecker Platz folgte. Kurz vor Betreten des Gebäudes griff sich der unbekannte Mann das Portemonnaie der Frau. Danach flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter in entgegengesetzte Richtungen.

Wer die Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

