Geldbörse entwendet: Polizei Essen sucht Tatverdächtigen

Essen . Die Polizei in Essen sucht einen Tatverdächtigen, der am Samstag, 9. Juli, einem 29-Jährigen nahe dem Hauptbahnhof die Geldbörse entwendete.

Opfer eines Raubes wurde am Samstag, 9. Juli, gegen 4.15 Uhr ein 29-Jähriger, der über die Brücke der Weiglestraße in Richtung Hauptbahnhof lief. Laut Polizei näherte sich ihm ein unbekannter Mann und fasste ihn unsittlich an. Der Essener forderte den Unbekannten auf, ihn in Ruhe zu lassen und lief weiter. Unvermittelt habe der mutmaßliche Täter den 29-Jährigen dann geschlagen, so dass dieser zu Boden stürzte.

Der Unbekannte entwendete laut Polizei trotz vehementen Widerstandes des Esseners, der sich – auf dem Boden liegend – versuchte zur Wehr zu setzen, das Portemonnaie aus der Gesäßtasche des Mannes. Anschließend sei der Tatverdächtige in Richtung Bernestraße geflüchtet.

Der Tatverdächtige wird als schlank und schwarzhaarig beschrieben

Er wird als 20 bis 27 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben und soll ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er soll schwarze Haare und einen Vollbart sowie eine schlanke Figur haben und dunkel gekleidet gewesen sein.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Weiglestraße/ Bernestraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden.

