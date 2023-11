Geldbörse aus Pkw entwendet: Polizei Essen sucht Unbekannte

Die Polizei in Essen sucht Unbekannte, die eine Geldbörse in Essen-Werden entwendet haben sollen.

Essen. Die Polizei Essen sucht zwei Unbekannte, die im August eine Geldbörse entwendet und damit an einem Kiosk in Essen-Werden eingekauft haben sollen.

Anfang August entwendeten zwei Unbekannte in der Straße „Grüne Harfe“ eine Geldbörse aus einem Pkw. Am darauffolgenden Tag bezahlte ein unbekannter Tatverdächtiger mit einer dabei entwendeten EC-Karte an einem Kiosk in Essen-Werden.

Die Polizei in Essen fahndet nach diesem Tatverdächtigen. Foto: Polizei Essen

Die Polizei sucht die Tatverdächtigen jetzt mit Aufnahmen der Sicherheitsüberwachung. Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

