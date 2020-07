Geldautomat in Essen gesprengt: Gebäude ist evakuiert

In Essen ist der Geldautomat der Sparkasse am Karnapper Markt gesprengt worden. Das Gebäude musste darauf evakuiert werden.

In Essen ist in der Nacht der Geldautomat der Sparkasse am Karnaper Markt gesprengt worden.

Zeugen berichten wohl von zwei Explosionen in der Nacht: Am Karnaper Markt in Essen haben Täter einen Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. „Wir haben das Gebäude evakuieren lassen“, erklärte Christoph Wickhorst, Sprecher der Polizei Essen. Die Täter sind flüchtig. Über eine mögliche Beute konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Gegen 4.44 Uhr ging bei der Essener Polizei die Meldung ein. Unbekannte Täter hatten zuvor den Geldautomaten im Vorraum der Bank gesprengt. Dabei wurden auch „große Teile des Erdgeschosses in Mitleidenschaft gezogen“, sagte Wickhorst. Ein Statiker sei bereits vor Ort.

Die Täter sind flüchtig: „Wir haben Hinweise auf ein flüchtendes Motorrad und einen flüchtenden Pkw“, erklärte der Polizeisprecher. Allerdings sei unklar, ob die beiden Fahrzeuge im Zusammenhang mit der Tat stehen. Zur Fahndung setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

In einem Supermarkt in Wülfrath im Kreis Mettmann haben Unbekannte in der Nacht ebenfalls einen Geldautomaten gesprengt und mit Beute die Flucht ergriffen. Geldkassetten lagen auf dem Fluchtweg der Täter, die am Donnerstag gegen 0.30 Uhr die Detonation ausgelöst hatten.

Nach Angaben eines Polizeisprechers sprachen Zeugen von einem dunklen Pkw, in dem die Unbekannten flüchteten. Bei der Sprengung sei Putz von der Decke gefallen, ansonsten sei das Gebäude des Supermarktes nicht beschädigt worden. An dem Geldautomaten entstand ein Sachschaden. Die Höhe der Beute war zunächst nicht bekannt.

