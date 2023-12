Geld in Eisdiele geklaut - Polizei Essen ohne heiße Spur

Essen. Unter einem Vorwand gelang es zwei Frauen, Bargeld in einer Borbecker Eisdiele zu erbeuten. Dabei wurde das Duo gefilmt.

Mit Fotos einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach zwei Frauen, die am 19. Juli in einer Eisdiele an der Bocholder Straße in Borbeck Bargeld gestohlen haben.

Wer diese Frauen erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, betraten die Unbekannten gegen 20.30 Uhr die Lokalität. Eine lenkte eine Mitarbeiterin ab, die andere verwickelte eine zweite Verkäuferin in ein Gespräch. Sie schwadronierte darüber, dass sie Geldscheine mit bestimmten Nummerierungen sammele und sich deshalb gerne die Banknoten in der Kasse anschauen wolle.

Die Kassiererin wurde offenbar nicht argwöhnisch und zeigte der Frau diverse Euroscheine. Erst beim Tagesabschluss bemerkten die Verkäuferinnen, dass Geld fehlte. Als sie sich die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras ansahen, stellten sie fest, dass eine der Täterinnen einige der Scheine, die sie inspizierte, auch eingesteckt hatte.

Wer die Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

