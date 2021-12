Geld aus Bankautomat gestohlen - Polizei Essen fahndet

Essen. Eine vermeintliche Panne an einem Geldautomaten irritierte einen Bankkunden. Als er Mitarbeiter um Rat fragte, erbeutete eine Frau sein Geld.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten sucht die Polizei Essen nach einer unbekannten mutmaßlichen Diebin.

Wer diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, wollte ein Kunde am 21. September in einer Bank an der Donnerstraße in Gerschede Geld abheben. Dass der Automat bei der Herausgabe einen deutlich geringeren Betrag anzeigte, als er eingetippt hatte, irritierte den Mann.

Als er in der Filiale um Rat fragte, öffnete sich der Ausgabeschacht mit der restlichen Summe und die Unbekannte griff in dem ihr günstig erscheinenden Moment zu.

Mit der Beute flüchtete die Frau in unbekannte Richtung. Die Polizei Essen ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0.

