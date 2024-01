Geld am Bankautomaten unterschlagen: Polizei Essen fahndet

Essen. Ein Unbekannter erbeutete in einer Sparkassen-Filiale eine größere Summe. Eine Kundin hatte das Geld abheben wollen. Doch dann gab es Probleme.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Unbekannten, der fremdes Geld an einem Bankautomaten in Steele unterschlagen hat.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Montag berichtete, beabsichtigte eine Kundin der Sparkasse am 28. Juli gegen 14.30 Uhr eine größere Summe in der Filiale an der Steeler Straße abzuholen. Sie beauftragte einen Mitarbeiter an einem Schalter, den gewünschten Betrag an einem der Automaten freizugeben. Als die Kundin vergeblich versucht hatte, an einem Bankautomaten mit ihrer Karte das Bargeld abzuheben, probierte sie es an einem zweiten Gerät.

Erst später stellte sich heraus, dass der erste Automat ihre gewünschte Bargeldsumme währenddessen doch ausgeworfen hatte. Die Geldscheine nahm allerdings der unbekannte Täter unbemerkt aus dem Ausgabeschacht. Mit seiner Beute flüchtete der Mann anschließend aus der Filiale.

Wer Hinweise zu dem Verdächtigen oder seinem Aufenthaltsort geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden.

