Polizei Essen Geklaute Räder aus Warendorf per Satellit in Essen geortet

Essen. Ein 57-Jähriger aus dem Münsterland ortete seine gestohlenen Pedelecs in Essen. Die Polizei schaute nach und entdeckte noch mehr.

Vier Tage nach einem Diebstahl zweier Pedelecs im Kreis Warendorf haben Polizisten die Beute in Essen-Bergeborbeck sichergestellt - und noch einiges andere mehr.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte ein 57-Jähriger aus dem Münsterland bemerkt, dass seine zwei mit einem Seilschloss gesicherten hochwertigen Räder aus seinem Carport entwendet worden waren. Er erstattete Anzeige bei der Polizei Warendorf.

Die Polizei rückte mit Durchsuchungsbeschluss an

Über einen am Pedelec installierten GPS-Tracker konnte der Geschädigte seine Räder schließlich selbst in Essen orten, was er der örtlichen Polizei mitteilte. Die Beamten erwirkten unverzüglich einen Durchsuchungsbeschluss, mit dem sie noch am gleichen Tag zur georteten Adresse in Bergeborbeck fuhren. Auch der 57-jährige Besitzer reiste nach Essen, um die Polizisten bei der Ortung über seine Handy-App zu unterstützen.

In einem Keller eines Hauses am Sulterkamp fand die Polizei sowohl die beiden Pedelecs des Warendorfers sowie sieben weitere E-Bikes und Fahrräder. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der 57-Jährige muss zwar noch etwas warten, bis er wieder radfahren kann, aber er ist sehr froh, dass seine Pedelecs bald wieder in seinem Besitz sind, sagt Polizeisprecherin Sonja Kochem.

Von dem oder den Täter(n) fehlt allerdings noch jede Spur.

