Geiselnahme in JVA Geldern - Essener Polizei im Einsatz

Essen. In der JVA Geldern hat ein Insasse einen Bediensteten als Geisel genommen. Viele Spezialkräfte rückten aus - auch von der Essener Polizei.

In der Justizvollzugsanstalt Geldern hat am Mittwoch ein Häftling einen Bediensteten in seine Gewalt gebracht und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, an dem auch Beamte aus Essen und Kleve beteiligt waren. Der Vorfall endete glimpflich.

Wie die Polizei mitteilte hatte der 31-Jährige, der wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung einsitzt, am Nachmittag einen Bediensteten der JVA mithilfe eines Messers in seine Gewalt gebracht.

Essener Polizei übernimmt Einsatzführung bei Geiselnahme in JVA Geldern

Gegen 16 Uhr übernahmen Beamte des Polizeipräsidiums Essen die Einsatzleitung. Zahlreiche Spezialkräfte seien alarmiert worden und hätten sich auf den Weg gemacht, so die Polizei.

Gegen 17.15 Uhr sei Bediensteten der JVA gelungen, den Mann zu überwältigen und die Geisel zu befreien. Dabei hätten zwei Bedienstete, darunter die Geisel, und der Täter leichte Schnittwunden erlitten, die noch vor Ort ambulant behandelt werden konnten.

Die Polizei betont: Zu keiner Zeit habe für den Geiselnehmer die Möglichkeit bestanden, die JVA zu verlassen. Jetzt ermittelt die Kripo Essen, wie es zu der Geiselnahme kommen konnte. (red)