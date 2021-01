Betrug Gehirnwäsche am Telefon - Täter überrumpeln Senior in Essen

Essen Durch lange Telefonate haben Betrüger einen Senioren in Essen um viel Bargeld gebracht - obwohl das Opfer bis zuletzt skeptisch blieb

Eine Betrügerbande hat in Kettwig an der Laupendahler Höhe einen Senior durch stundenlange Gehirnwäsche per Telefon um viel Bargeld gebracht. Die Polizei schilderte den Vorgang am Freitag - wobei einige Details fehlen, um das Opfer zu schützen und die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Entscheidend für die Polizei ist die Frage: Wer hat am Donnerstag, 14. Januar, ab den Nachmittagsstunden etwas Verdächtiges in den Straßen Laupendahler Höhe, Charlottenhofstraße, Hasselbeckweg oder Am Wildbach etwas Verdächtiges beobachtet? "In dieser Wohnsiedlung gibt es kaum Anonymität, da wird zum Beispiel ein fremdes Fahrzeug aufgefallen sein", mutmaßt Polizeisprecher Peter Elke.

Was war passiert? Die Täter hatten einen Senior gleichzeitig per Festnetz und per Handy angerufen und sich zunächst als Polizisten ausgegeben. Der Senior, so die Geschichte, müsse jetzt bei einer aktuellen Ermittlung gegen eine Betrüger-Bande mitmachen. Sonst mache er sich selbst strafbar. Die Täter wechselten immer wieder ihre Identitäten, gaben sich zeitweise auch als Staatsanwälte aus - so lange, bis der Senior nachgab und den Weisungen der unbekannten Betrüger folgten. Er solle Bargeld konspirativ an Abfallbehältern in seiner Nachbarschaft anbringen. Durch die permanenten Telefonate war es dem Opfer nicht möglich, Vertraute oder andere Personen um Hilfe oder Rat zu fragen, konstatiert die Polizei.

Der Mann, der bis zuletzt skeptisch geblieben war, deponierte das Bargeld. Die Täter holten es später ab. Hinweise an die Polizei unter 0201 8290.