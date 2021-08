Geglückter Enkeltrick in Essen: Kind holt die Beute ab

Essen. Eine Seniorin in Essen ist auf einen Enkeltrick hereingefallen. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro. Das Geld holte ein Mädchen ab.

Eine Rentnerin in Altenessen-Süd ist Opfer eines Enkeltricks geworden. Die Betrüger nahmen der 85-Jährigen laut Polizei mehrere tausend Euro ab. Das Besondere an diesem Fall: Die Täter schickten ein kleines Mädchen zu der Frau, um die Beute abzuholen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah die Tat bereits am vergangenen Donnerstag. Gegen 17 Uhr soll sich ein Unbekannter am Telefon gegenüber der Seniorin als Neffe ausgegeben haben. Er behauptete, dass er in einen Unfall verwickelt sei. Er könne aber nicht die Polizei rufen, weil ihm ansonsten sein Führerschein weggenommen werde. Den Schaden wolle er deshalb direkt vor Ort bezahlen.

Junge Mittäterin war etwa zehn Jahre alt

Die Rentnerin schenkte ihm Glauben und wenig später klingelte ein etwa zehn Jahre altes Mädchen in ihrer Wohnung an der Straße am Schollbrauk, um den Geldbetrag abzuholen. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise. Das Mädchen soll schulterlange schwarze Haare und einen Mittelscheitel getragen haben. Bekleidet war es mit einer schwarzen Jacke. Zum Zeitpunkt der Tat soll das Mädchen Kaugummi gekaut haben. Hinweise an 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen