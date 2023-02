Gegenstände auf A52 geworfen - Polizei Essen sucht Zeugen

Essen/Bochum. Mehrere Kinder sollen Gegenstände von einer Fußgängerbrücke in Rüttenscheid geworfen haben. Ein Auto eines Bochumers (43) wurde getroffen.

Es ist ein Zeugenaufruf mit noch vielen Unbekannten: Unbekannte haben am Montagmittag einen unbekannten Gegenstand auf die A52 von der Fußgängerbrücke an der Richard-Wagner-Straße in Essen-Rüttenscheid geworfen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurde das Auto eines 43-jährigen Bochumers getroffen.

Zuvor hatte der Mann mehrere zehn bis zwölf Jahre alte Kinder auf der Brücke gesehen, die die Sylviastraße mit der Sabinastraße verbindet. Sein Wagen wurde nicht beschädigt, er nicht verletzt.

Dennoch ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Behörde sucht nach weiteren Betroffenen und/oder Zeugen, die Hinweise geben können. Sie sollten sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen