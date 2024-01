Gegen Scheibe geschubst: Senior im Bahnhof Essen verletzt

Essen. Ein 72-Jähriger geriet im Essener Hauptbahnhof mit einem Unbekannten aneinander. Der Streit endete für den älteren Herrn blutig.

Ein Unbekannter hat einen 72-Jährigen im Essener Hauptbahnhof vor eine Glasscheibe eines Schnellrestaurants geschubst. Der Senior erlitt eine blutende Kopfverletzung. Die Bundespolizei sucht nach dem Angreifer.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Bundespolizei

Gegen 18.25 Uhr am 2. Juni hielt sich der ältere Herr in der Haupthalle auf, als er mit dem Fremden in einen Streit geriet. Plötzlich ging ihn sein Kontrahent körperlich an. Nachdem der 72-Jährige mit dem Kopf gegen die Scheibe gefallen war, beugte sich der Angreifer über ihn, bevor er die Bahnhofshalle über den Südausgang verließ.

Der Gesuchte trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose sowie schwarz/weiße Turnschuhe. Hinweise auf den Mann nehmen die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen