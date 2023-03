Gegen Missbrauch: Kinderseelenschützer laden nach Essen ein

Essen-Stoppenberg. Der Verein Kinderseelenschützer setzt sich gegen Gewalt an Kindern ein. Mit dabei ist auch der RWE. Das Programm der Benefizveranstaltung.

Ein Zeichen gegen Gewalt an Kindern und für den Kinderschutz will der Bochumer Verein Kinderseelenschützer am Sonntag, 12. März, am Sportpark „Am Hallo“, Hallostraße 50, setzen. Zwischen 12 und 18 Uhr sind unter anderem das Team der Essener Chancen, Profi-Boxer Patrick Korte und Ex-Fußballer Thorsten Legat dabei. Höhepunkt ist ein Fußballturnier zwischen der Traditionsmannschaft von RWE, dem FC Stoppenberg und dem Team Kinderseelenschützer, bestehend aus Sportlern, Prominenten und Kinderschutzakteuren.

Verein Kinderseelenschützer will Cyber-Grooming-Kampagne starten

Dazu gibt es Live-Musik und Kinder-Attraktionen. Zudem halten Experten Vorträge zum Thema „Gewalt an Kindern“, um für dieses Thema zu sensibilisieren. Der Verein will Anlaufstelle sein für Erwachsene, die in der Kindheit Gewalt erfahren haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Vorsitzender Dennis Engelmann: „Die Ausübungsformen der Gewalt sind vielfältig, alle verbreiten jedoch unbeschreibliches Leid. Aus diesem Grund schließen wir uns an diesem Tag mit anderen Kinderschützern und Kinderschutzvereinen zusammen, um ein Zeichen gegen Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch und Mobbing zu setzen.“

Die Veranstaltung am Sonntag kostet keinen Eintritt, es werden jedoch Spenden gesammelt. Damit will der Verein in Bochum Büroräume anmieten und eine Kampagne zum Thema Cyber Grooming starten: die gezielte Manipulation Minderjähriger über das Internet. Infos auch unter https://kinderseelenschuetzer.com/news/benefizveranstaltung/

