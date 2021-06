Die Stadt Essen will ein buntes Zeichen gegen Diskriminierung und Homophobie setzen.

Europameisterschaft Gegen Homophobie: Regenbogenfahne weht am Essener Rathaus

Essen. Auch die Stadt Essen will anlässlich des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen - zumindest ein kleines...

Die Stadt Essen will ein Zeichen gegen Diskriminierung und Homophobie setzen: Anlässlich des Fußball-EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn weht seit dem Mittwochmorgen die Regenbogenfahne am Rathaus. Dies hat die Stadt in den sozialen Netzwerken angekündigt. Oberbürgermeister Thomas Kufen hat den Post auf seiner Facebook-Seite geteilt. Auch er ist homosexuell und seit Jahren mit einem Mann verheiratet.

Hintergrund der Solidaritäts-Symbolik ist der Streit um das in Regenbogenfarben beleuchtete Stadion in München als Austragungsort des entscheidenden Vorrundenspiels Deutschland gegen Ungarn, dessen Regierung ein neues Gesetz erlassen hat. Das verbietet unter anderem den Diskurs über und die Darstellung von Homosexualität in Medien für Jugendliche.

Die UEFA hatte die Regenbogenfarben am Stadion im München mit Verweis auf ihre politische Neutralität verboten und so nationalen wie internationalen Protest provoziert. Viele Städte in Deutschland planen nun eigene Aktionen, um sichtbare Zeichen für Grundrechte und bunte Vielfalt zu setzen. Der Essener Beitrag fällt dabei vergleichsweise klein aus. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen