Gegen den Corona-Koller: Beratungsangebot für Studenten

Essen. Die Selbsthilfeberatungsstelle „Wiese e.V.“ und das Studierendenwerk richten ein virtuelles Treffen für Studenten ein, denen der Austausch fehlt.

An Studierende richtet sich eine neue Gesprächsreihe, die die Selbsthilfeberatungsstelle „Wiese e.V.“ gemeinsam mit dem Studierendenwerk Essen-Duisburg auf die Beine gestellt hat. Unter dem Motto „Stark durchs Studium“ geht es bei einem ersten Treffen, das online stattfindet, um das Thema „Einsamkeit in der Corona-Zeit – Studieren ohne Campus“.

Die Motivation schwindet bei vielen, die nur vor dem Laptop sitzen

Das Treffen per Videokonferenz findet statt am Dienstag, 9. Februar, 18 Uhr. Angesprochen sind alle Studierende, denen das alltägliche Uni-Leben fehlt - die Kontakte auf dem Campus, die gemeinsamen Erlebnisse rund um Seminar und Vorlesung. Auch Lern- und Freizeitgruppen gibt es nicht. „Das Thema Einsamkeit ist dadurch für viele sehr präsent geworden und die Motivation zum Studieren leidet durch eine fehlende Tagesstruktur“, berichten die Veranstalter. Bei dem Treffen sollen Fragen geklärt werden wie: „Wo und wie findet noch soziales Leben statt und wie kann man es in diesen Zeiten wieder herstellen? Wie kann für Erstsemester und Zugezogene der Studienstart gelingen?“

Weitere Termine in Vorbereitung

Wer mitmachen möchte, schickt eine E-Mail an selbsthilfe@wiesenetz.de. Er bekommt dann einen Einladungs-Link geschickt.

Weitere Themen der neuen, vierteiligen Reihe, deren Termine noch nicht feststehen: Studium mit Handicap, Stress und Selbstzweifel sowie Studium und Migration.

