Gefährliche Kreuzung in Essen soll entschärft werden

An der Einmündung der Schürmannstraße in die Rellinghauser Straße ist es in der Vergangenheit häufig zu Unfällen gekommen. Jetzt hat sich die Unfallkommission ein Bild von der Stelle in Essen-Bergerhausen gemacht.

Die Unfallhäufungsstelle ist sowohl in der einjährigen Betrachtung 2022 als auch im bisherigen Verlauf des Jahres 2023 mit insgesamt sieben Unfällen auffällig geworden. Beim Abbiegen von der Schürmannstraße links in die Rellinghauser Straße kam es laut Stadt vermehrt zu Kollisionen mit dem bevorrechtigten Geradeaus-Verkehr.

Beim Vor-Ort-Termin der Unfallkommission in Bergerhausen seien zunächst die unzureichenden Sichtbeziehungen für den abbiegenden Verkehr aus der Schürmannstraße in die Rellinghauser Straße aufgefallen. Sowohl linksabbiegende als auch rechtsabbiegende Fahrzeuge können sich auf der Schürmannstraße nebeneinander aufstellen. Das schränkt die gegenseitigen Sichtbeziehungen für den abbiegenden Verkehr deutlich ein. Zudem stellte die Unfallkommission fest, dass beim Abbiegen von der Schürmannstraße rechts in die Rellinghauser Straße die rechtsseitig parkenden Fahrzeuge auf der Rellinghauser Straße die Sicht zusätzlich einschränken.

Unfallkommission hat für die Einmündung in Essen mehrere Maßnahmen beschlossen

Um für Abhilfe zu schaffen, hat die Unfallkommission nun mehrere Maßnahmen beschlossen. Ein gleichzeitiges Abbiegen nebeneinander nach links oder rechts von der Schürmannstraße, wo sich auch die Jugend- und Jugendberufshilfe befindet, in die Rellinghauser Straße soll untersagt werden. Auf einer Länge von rund 18 Metern ab der Schürmannstraße (in Höhe Rellinghauser Straße 256) soll auf der Rellinghauser Straße ein absolutes Haltverbot eingerichtet werden.

In dem durch das Halteverbot freiwerdenden Bereich sollen Stellplätze für Fahrräder geschaffen werden. Der Radfahrstreifen vor der Haltelinie auf der Schürmannstraße soll rot eingefärbt werden. Die Entwicklung der Unfallzahlen an der Stelle soll weiter beobachtet werden.

Das Amt für Straßen und Verkehr der Stadt Essen als Straßenbaulastträger werde die beschlossenen Maßnahmen schnellstmöglich umzusetzen, heißt es seitens der Stadt. Der Planungsprozess dafür sei bereits gestartet.

Die Aufgaben der Unfallkommission werden in einem Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen bestimmt. In der Unfallkommission arbeiten Straßenverkehrsbehörde, der Straßenbaulastträger und die Polizei zusammen. Die Unfallkommission beobachtet permanent die Verkehrsunfallentwicklung, wertet das Verkehrsunfallgeschehen aus und berät und beschließt Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, wie jetzt in Bergerhausen geschehen.

Die Anzahl der Unfälle mit Verletzten wird ausgewertet

Ein Schwerpunkt der Arbeit der Unfallkommission liegt in der Identifizierung von sogenannten Unfallhäufungsstellen. Die Polizei filtert dazu Bereiche heraus, in denen sich in einem Jahr mindestens drei Unfälle eines Unfalltyps (zum Beispiel Auffahr- oder Abbiegeunfälle) ereignet haben, in denen in drei Jahren mindestens drei Unfälle mit getöteten oder schwer verletzten Verkehrsteilnehmenden passiert sind oder in denen in drei Jahren mindestens fünf Unfälle mit Fußgängerinnen und Fußgängern oder Radfahrenden passiert sind und dabei mindestens leichte Verletzungen aufgetreten sind.

