Gefährliche Droge Crack in Essener Fotoautomat entdeckt

Essen. 26-Jähriger bereitete Droge für den Konsum im Essener Hauptbahnhof vor. Dabei wurde der Mann von Polizisten beobachtet. Jetzt wird ermittelt.

In einem Fotoautomaten des Essener Hauptbahnhofs haben Bundespolizisten die sogenannte Teufelsdroge Crack sichergestellt. Ein 26-Jähriger wurde festgenommen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war der Mann aus den Niederlanden am Dienstagabend gerade dabei, in dem Fotoautomaten Rauschgift für den Konsum vorzubereiten. Weil er verkehrt herum in der Kabine saß, fiel er den Beamten auf.

Der 26-Jährige wurde überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er die Droge in seinem Mund versteckt hatte. Nach Angaben des Niederländers, der seinen Wohnsitz in Zullwil in der Schweiz hat, handelte es sich bei dem Betäubungsmitteln um Crack.

Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor dem enormen Suchtpotential der Droge.