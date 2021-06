Gefährliche Chemikalie: Anwohner müssen Wohnungen räumen

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Hochgiftiges Quecksilber sorgt für Alarm in Essen-Frillendorf.

Essen. Der Behälter mit Quecksilberoxicyanid in einem Gebäude des TÜV Nord war bei der Auflösung eines Labors entdeckt worden und wird nun entsorgt.

Unter großen Sicherheitsvorkehrungen müssen Entsorgungsexperten am Sonntagmorgen in Essen eine hochexplosive Chemikalie unschädlich machen. Etwa 50 Anwohner, die in der Nähe des Fundorts leben, müssen ihre Wohnungen verlassen. Mit Luftmessungen wird kontrolliert, ob die giftige Chemikalie aus dem Behälter entweicht.

Der Behälter mit Quecksilberoxicyanid befindet sich in einem Gebäude des TÜV Nord und war bei der Auflösung eines Labors entdeckt worden, wie ein Unternehmenssprecher berichtete.

Rund um das Geäude gibt es zwölf 12 Sperrstellen, die gegen 10 Uhr zugezogen werden. Für Anwohner, die sich für die Dauer des Einsatzes nicht woanders aufhalten können, wird eine Betreuungsstelle im Gemeindehaus der Thomasgemeinde, Hallostraße 6 – 8 eingerichtet.

Chemikalie lagerte jahrelang in dem Gebäude

Nach seinen Angaben lagert die Chemikalie bereits seit vielen Jahren sicher verwahrt in dem Gebäude, da sie seit den 1970er Jahren nicht mehr verkauft werde. Der Behälter mit etwa einem Liter Fassungsvermögen sei bei den Aufräumarbeiten vor etwa drei Jahren gefunden worden. Seitdem sei die komplizierte Entsorgung vorbereitet worden, so ein Sprecher des TÜV.

Sobald das Quecksilber unschädlich gemacht und verladen wurde, werden die Sperrungen aufgehoben und die Anwohner können in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie werden wohl Geduld mitbringen müssen: Es sei noch nicht absehbar, wie lange der Einsatz insgesamt dauern werde, sagte ein Sprecher. Er könne sich unter Umständen bis zum Abend hinziehen. Verkehrliche Einschränkungen sind absehbar.

Die Stadt richtet für den Sonntag ein Bürgertelefon (123-8888) ein und informiert über den Einsatz auf ihrer Homepage und ihrem Facebook-Account. (dpa)

