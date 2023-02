Gebäude gilt als abrissreif

Das Gebäude der Gesamtschule Bockmühle aus dem Anfang der Siebziger Jahre gilt als abrissreif. In den letzten zehn Jahren wurden mehrere Millionen Euro unter anderem in Brandschutzmaßnahmen investiert, ehe man angesichts immer größerer Schäden zu dem Schluss kam, dass ein Neubau billiger ist als die ständige Sanierung. Die Bockmühle hat zum Beispiel in vielen Dachgeschoss-Räumen ein Problem mit dem undichten Dach und undichten Fenstern.

Das Gebäude wurde vor rund 50 Jahren nicht nur als Schule errichtet, sondern auch als Stadtteil-Treff und galt in den ersten Jahren als Leuchtturmprojekt, weil es Bildungsgerechtigkeit symbolisieren sollte.

