Die Disco Musikpalette in der Essener Innenstadt musste in der Nacht zu Freitag geräumt werden.

Feuerwehr-Einsatz Reizgas in „Musikpalette“: Feuerwehr räumt Disco in Essen

Essen. Bei einer Vor-Abi-Party in der Essener Disco Musikpalette gab es in der Nacht zu Freitag Gasalarm. Es gab 14 Verletzte durch Pfefferspray.

Eine Vor-Abi-Party in der Disco Musikpalette in Essen hatte in der Nacht zu Freitag ein abruptes Ende: Aus bisher unbekannten Gründen war plötzlich Reizgas in der Luft. Sechs der jugendlichen Gäste kamen leicht verletzt in Krankenhäuser, insgesamt zählte die Feuerwehr 14 leicht Verletzte.

Wegen eines „Gas-Alarms“ war die Feuerwehr um 1.06 Uhr zur Kettwiger Straße 20 gerufen worden. Vor Ort habe sich gezeigt, dass wohl Pfefferspray in der Disco versprüht worden war. Die Feuerwehr alarmierte mehrere Rettungs- und Notarztwagen nach und auch einen leitenden Notarzt, berichtete Feuerwehrsprecher Christoph Riße am Freitagmorgen auch Nachfrage.

Gasalarm in Disco Musikpalette: Gäste konnten nach zwei Stunden zurück

Insgesamt 14 der etwa 200 Gäste wurden vom Notarzt untersucht, bei sechs Personen wurden Atem- und Augenprobleme konstatiert. Diese Party-Besucher wurden in Krankenhäuser gebracht.

Etwa zwei Stunden dauerte der Einsatz, berichtete der Feuerwehrsprecher. Als sichergestellt war, dass keine Pfefferspray-Reste mehr in der Disco zu messen waren, hätten die verbliebenen Gäste die Disco wieder betreten dürfen. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen, mehreren Sonderfahrzeugen, sechs Rettungswagen und zwei Notarztfahrzeugen vor Ort.

Warum das Pfefferspray austrat oder versprüht wurde, ermittelt die Polizei, teilte ein Behördensprecher am Morgen auf Anfrage mit. Es geht um den Tatvorwurf gefährliche Körperverletzung.

