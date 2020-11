Eine Anlaufstelle für Gamer ist das Next-Level-Festival. In diesem Herbst muss es ausfallen.

Digitale Spielekultur Game over: Corona stoppt das „Next-Level-Festival“ in Essen

Essen. Absage fürs Next-Level-Festival: Digitaler Erlebnisparcours auf der Essener Zeche Zollverein fällt aus. Veranstalter hoffen auf Neustart in 2021

Game over: Corona stoppt auch das „Next Level – Festival for Games 2020“ auf der Zeche Zollverein. Das bundesweit renommierte Event zur Kunst und Kultur digitaler Spiele sollte vom 13. bis 15. November zum zweiten in Essen stattfinden.

Geplant war mit der zweiten Ausgabe auf Zollverein ein umfangreiches Festival bei Einbeziehung weiterer Hallen mit vielen Programmpunkten wie einem Game-Parcours, Performances und einem Symposium zu Digitalität und Ökologie im neuen Format der „Playful Conversation“. Zur sicheren Durchführung des einzigartigen Programmangebots war schon vor Wochen ein ausgefeiltes Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt worden.

Geplant waren interaktive Performances und ein Spiele-Parcours

Doch die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes NRW macht die Pläne nun zunichte. „Lange haben wir gehofft, intensiv geplant und akribische Schutzmaßnahmen konzipiert. Gemeinsam und live den großen Spiele-Parcours und die interaktiven Performances, aber auch Vorträge und Gespräche vor Ort zu erleben und zu teilen, – das alles war fertig geplant. Mit den vielen enttäuschten Gamern und Besuchern hoffen wir sehr, dass die Partner und Förderer für 2021 an Bord bleiben, damit trotz allem das renommierte Festival eine Zukunft hat“, sagt Christian Esch vom Kultursekretariat NRW, das das Festival gemeinsam mit der Stadt Essen veranstaltet. Auch die Stiftung Zollverein als Partner bedauert die Absage.

Bereits online erworbene Tickets können zurückgegeben werden. Hinweise dazu gibt es unter www.next-level.org

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]