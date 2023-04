Galeria im Limbecker Platz: „Ohne uns stirbt die Stadt“

Limbecker Platz in Essen: Vor dem Einkaufszentrum in der Innenstadt findet am Mittwoch eine Mahnwache statt. Es geht um die geplante Schließung der Karstadt-Filiale.

Essen. Mit einer Mahnwache will die Belegschaft der Galeria-Filiale im Limbecker Platz auf ihre Situation aufmerksam machen. Warum sie nicht streikt.

Trotz Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi hat die Galeria-Filiale im Limbecker Platz an diesem Mittwoch (12.4.) geöffnet. Die Belegschaft hat die Arbeit nicht niedergelegt. Wohl aber kommt man bis circa 14 Uhr zu einer „aktiven Mittagspause“ zusammen, sagt die Betriebsratsvorsitzende Sandra Türnau im Gespräch mit unserer Redaktion. Zusammen mit einigen weiteren Mitarbeiterinnen steht sie zu diesem Zeitpunkt am Ausgang des großen Einkaufscenters in der Essener Innenstadt. Dort wollen sie auf ihre Situation aufmerksam machen.

Verdi hat im Ruhrgebiet neben der Essener Belegschaft auch die in Dortmund, Hagen, Gelsenkirchen und Duisburg (Düsseldorfer Straße) zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft will den Druck für die Forderung nach Rückkehr in den Flächentarifvertrag erhöhen.

Essener Galeria-Belegschaft mit einer Mahnwache am Limbecker Platz

Das findet auch Sandra Türnau sinnvoll: „Seit 2004 verzichten wir auf Teile von Gehältern wie Urlaubs- oder Wihnachtsgeld.“ Hinzu komme in der aktuellen Situation: „Auch wir sind vor der Inflation nicht geschützt.“ Im Gespräch mit ihr wird aber schnell klar, dass es den Galeria-Mitarbeitern im Limbecker Platz aber um etwas noch Substanzielleres geht: Diese Filiale ist in NRW eine von 15, die vor dem Aus stehen. Auf einem selbst geschriebenen Schild, das eine Mitarbeiterin bei der Mahnwache hochhält steht: „Ohne uns stirbt die Stadt.“

Eine Galeria-Mitarbeiterin hält dieses Schild hoch: „Ohne uns stirbt die Stadt.“ Foto: Johannes Pusch

Sandra Türnau sagt: „Wir wollen, dass unsere Filiale nicht geschlossen wird!“ Andernorts seien Kündigungen bereits eingegangen – dort, wo die Filialen Ende Juni 2023 geschlossen werden sollen. So läuft in Gelsenkirchen bereits der Räumungsverkauf. Das ist in Essen anders. Stand jetzt soll die Kaufhaus-Ära in Essen am 31. Januar 2024 enden. Am Mittwoch haben sich die Essener trotz Streikaufruf dazu entschlossen, arbeiten zu gehen. „Wir wollen auch niemandem schaden – wir wollen aber ein Zeichen setzen und sagen: Wir gehören hier hin!“

OB Thomas Kufen hatte Hoffnung

Dass ihre Filiale schließen soll, wollen sie nicht einfach so hinnehmen. Zumal der Standort Essen ein Besonderer ist. „Hier ist die Unternehmenszentrale“, sagt Türnau. Auch Kunden hätten das zuletzt immer wieder in Gesprächen geäußert.

Vor drei Wochen hatte Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen neue Hoffnung verbreitet, was den Essener Standort angeht – nach einem Gespräch bei der NRW-Landesregierung, an dem auch Galeria-Vorstandschef Miguel Müllenbach teilnahm. Kufen hatte danach mit Blick auf die Schließung, die in Essen Anfang 2024 geplant ist, gesagt: „Für die Städte ist bei den Schließungen das letzte Wort noch nicht gesprochen.“ Es gelte, die Zeit bis dahin zu nutzen, um sich als Stadt konstruktiv und vermittelnd zwischen Galeria und dem Vermieter einzubringen (zum ganzen Artikel vom 21. März 2023).

