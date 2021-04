Gabenzaun in Altenessen hilft Bedürftigen seit einem Jahr

Altenessen. Beim ersten Lockdown begann eine neue Hilfsaktion für Bedürftige in Altenessen. Längst ist sie eine feste Einrichtung, die viele Förderer hat.

Der „Ökumenische Gabenzaun Altenessen“ ist ein Jahr alt: Seit Anfang April verteilen engagierte Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Altenessen-Karnap und der Katholischen Pfarrgemeinde St. Johann Baptist zweimal wöchentlich Güter des täglichen Bedarfs an Bedürftige.

Was vor genau einem Jahr improvisiert und quasi über Nacht begann, ist inzwischen zu einem regelmäßigen Angebot in Altenessen geworden. Zu Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 überlegten ehrenamtliche und hauptamtliche Akteure der Kirchengemeinden, wie sie in dieser besonderen Situation für die Menschen im Stadtteil da sein könnten. So entstand spontan die Idee, gezielt für Bedürftige – die Essener Tafel war zu diesem Zeitpunkt geschlossen – ein Hilfsangebot aufzubauen.

Zweimal in der Woche werden Spenden verteilt

Am 1. April wurde zum ersten Mal dazu aufgerufen, Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleiderspenden am Forumsplatz in der Mitte des Stadtteils abzugeben, um sie dann an Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, weiterzugeben. Seit diesem Tag werden zweimal wöchentlich, jeweils mittwochs und samstags von 11 bis 12 Uhr für eine Stunde, Hilfsgüter des täglichen Bedarfs kostenlos an jene Menschen im Stadtteil abgegeben - mittlerweile unter dem Glaspavillon am Karlsplatz in Altenessen. Inzwischen wurde das Angebot sogar samstags um eine Sozialsprechstunde erweitert.

Dank einer Förderung durch die „Aktion Mensch“, durch Mittel der Sozialdiakonischen Stiftung der Evangelischen Kirche in Essen und mithilfe von Unternehmen wie der Brauerei Stauder und der Bäckerei Peter, eröffnete sich die Möglichkeit, dieses Projekt fortzuführen. Ebenso ungebrochen ist die Spendenbereitschaft der Menschen im Stadtteil sowie die Hilfe der Pfarrgemeinde St. Josef Ruhrhalbinsel aus dem Essener Süden. Das Hilfsprojekt hat sich somit zu einem Ort der Solidarität und Nächstenliebe entwickelt.

15 Mitarbeiter bedanken sich für Hilfe

Das Gabenzaun-Team besteht aus 15 ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden Kirchengemeinden und will das „Einjährige“ der ökumenischen Aktion dazu nutzen, sich bei allen Spendern und Helfern zu bedanken – verbunden mit der Bitte, nicht mit der Unterstützung nachzulassen, denn der Gabenzaun werde weiterhin gebraucht.

