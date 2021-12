Eine Fußgängerin ist in Essen-Bredeney von einem Auto erfasst und schwerstverletzt worden.

Polizei Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Essen schwerstverletzt

Essen-Bredeney. Eine 50-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Essen-Bredeney von einem Auto erfasst und schwerstverletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 50-jährige Frau ist am Freitag, 10. Dezember, in Bredeney von einem Auto erfasst und schwerstverletzt worden. Der Unfall hat sich in Höhe der Star-Tankstelle ereignet.

Gegen 20 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Smart die Zeunerstraße in Richtung Rüttenscheid. Einige Meter hinter einer Fußgängerfurt, an der eine Ampel den Verkehr regelt, soll die 50-Jährige laut Polizei plötzlich auf die Straße getreten und von dem Auto erfasst worden sein.

Zeugen haben angegeben, dass die Ampel für den Fahrzeugverkehr grün gewesen sei

Laut Zeugen zeigte die Ampel für den Fahrzeugverkehr grün. Anwesende Passanten und Autofahrer leisteten der verletzten Frau Erste Hilfe. Sie wurde noch vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter: 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen