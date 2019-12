Fußgänger in Essen von Pkw erfasst und schwer verletzt

Der schwer verletzte Fußgänger wurde nach dem Unfall in Essen ins Krankenhaus gebracht.

Essen. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin hat in Essen beim Abbiegen einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der Mann (55) kam ins Krankenhaus.

Ein Fußgänger (55) ist bei einem Verkehrsunfall in Essen-Holsterhausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall bereits am 23. Dezember um 17 Uhr an der Kreuzung Frohnhauser Straße/Schederhofstraße im Stadtteil Holsterhausen.

Eine 35-jährige Gelsenkirchenerin habe mit ihrem grauen Opel die Kerckhoffstraße befahren und nach links auf die Frohnhauser Straße in Richtung Innenstadt abbiegen wollen. In der Kreuzung übersah sie nach Polizeiangaben einen 55-jährigen Fußgänger, der die Frohnhauser Straße überqueren wollte.

Sie stieß mit dem Passanten zusammen und verletzte ihn dabei schwer. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Frohnhauser Straße musste für die Unfallaufnahme in Richtung Innenstadt gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.