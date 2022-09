Fußballtalente setzen ein Zeichen gegen Rassismus

Essen-Frohnhausen. Wie Fußballtalente beim Turnier Ruhrpott International im Essener Westen gegen Rassismus anspielen - und warum sie das in pinken Trikots tun.

Der Essener Ruhrpott International (ERI) macht das Dutzend voll: Nachdem das traditionelle Fußball-Nachwuchsturnier in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausfallen musste, wollen ERI-Koordinator Sadik Cicin und sein Organisationsteam beim Wiederanpfiff auf Nummer sicher gehen. Die zwölfte Auflage wird deshalb nicht wie gewohnt im Winter in der Halle, sondern auf einem Freiluftplatz ausgetragen: Der Anstoß durch Essens erste Bürgermeisterin Julia Jacob erfolgt am Sonntag, 18. September, um 10 Uhr auf dem Kunstrasenkleinfeld der Helmut-Rahn-Sportanlage an der Raumerstraße 57.

Unverändert geblieben ist dagegen das Konzept des Turniers. Unter dem Motto „Fairness. Toleranz. Respekt. Vielfalt.“ ermitteln insgesamt zwölf Mannschaften mit über 100 talentierten Spielerinnen und Spielern im Alter von acht bis zwölf Jahren ihre Champions in der D- und E-Jugend.

Zehn ukrainische Jungen gehen in der E-Jugend an den Start

Wie in den Vorjahren sind neben Mitgliedern Essener Migrantenorganisationen - viele der Kinder haben etwa irakische, albanische oder tunesische Wurzeln - auch wieder geflüchtete Jugendliche am Ball. Zu ihnen gehören in diesem Jahr erstmals zehn ukrainische Jungen vom Essener Lernzentrum, die in der E-Jugend an den Start gehen und von Trainer Yilmaz Demirel betreut werden. Ihr Turnierdebüt geben außerdem die Teams der Alfaruq Moschee und vom RAA Verein NRW.

Eingekleidet werden alle Aktiven diesmal mit pinkfarbenen Trikots. Damit nehmen sie an der NRW-weiten Aktion „Pink gegen Rassismus“ teil und setzen so ein deutlich sichtbares Zeichen. Dies war insbesondere dem Integrationsrat Essen als Veranstalter des Turniers ein wichtiges Anliegen.

Senioren-Einlagespiel und Breakdance im Rahmenprogramm

Aber das Gremium wirkt nicht nur hinter den Kulissen: Einige Mitglieder des Integrationsrates schnüren auch selbst die Fußballschuhe und treffen gegen 14 Uhr in einem Senioren-Einlagespiel auf das Trainerteam der Ballkontakt Fußballschule, das von Ex-Profi Dirk „Putsche“ Helmig angeführt wird. Zum Rahmenprogramm gehört außerdem der Auftritt einer Gruppe um Aaron Mbongo von den Tanzsportfreunden Essen, die den Zuschauerinnen und Zuschauern Hip Hop Freestyle mit Breakdance-Elementen präsentiert.

Mitveranstalter des 12. Essener Ruhrpott International sind das Kommunale Integrationszentrum der Stadt Essen, der Essener Verbund der Immigrantenvereine, der Essener Sportbund und das Netzwerk Faire Metropole Ruhr. Träger ist die Fördergesellschaft Kultur und Integration gGmbH. Die Schirmherrschaft hat erneut Oberbürgermeister Thomas Kufen übernommen.

