Fußball-Tour führt ins Franz Sales Haus nach Essen-Huttrop

Essen-Huttrop. Fußball im Pott ist mehr als Bundesliga. Das beweisen die aktuelle Ausstellung des Essener Ruhr Museums – und das Franz Sales Haus in Huttrop.

Seit dem 8. Mai zeigt das Ruhr Museum auf der Zeche Zollverein in Stoppenberg die Foto-Ausstellung „Mythos und Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“. In Kooperation mit der Essener Agentur „Zeitsprung“ werden parallel dazu mehrere Busexkursionen unter dem Titel „Durch das Land der 1000 Derbys“ zu Kult-Orten und Spielstätten in Essen (4. Juni), Dortmund (18. Juni), Bochum (13. August) und Gelsenkirchen (20. August) angeboten. Dabei lernen die Teilnehmenden Fan- und Bildungsprojekte kennen und schauen immer wieder auf die Verbindung zwischen Vereinen und der Kohle- und Stahlindustrie. Eine Station der Essener Tour mag auf den ersten Blick dabei durchaus ungewöhnlich erscheinen: das Franz Sales Haus in Huttrop.

Tatsächlich hat sich der dort beheimatete Sportverein DJK Franz Sales Haus „zu einem Vorzeigeverein im Thema Inklusion und Sport entwickelt“, sagt der stellvertretende sportliche Leiter Tobias Papies nicht ohne Stolz. Mehr als 2500 Menschen mit und ohne Handicap sind im 1978 gegründeten Verein aktiv, „und König Fußball war schon immer unser Aushängeschild“. Längst bietet die DJK darüber hinaus aber auch ein Fitnessstudio sowie Judo, Basketball, Schwimmen und eine große Tischtennis-Abteilung; das moderne Sportzentrum verfügt über einen eigenen Soccercourt aus Kunstrasen.

„Wer an der Tour teilnimmt, wird unsere Sportstätten kennenlernen und feststellen, dass man aus den Strukturen einer so genannten Eingliederungshilfe-Einrichtung ein Inklusionsverständnis entwickeln kann, das Menschen mit und ohne Behinderung begeistert, gemeinsam im Sport aktiv zu werden.“ Heißt konkret: Auf dem Platz stehen Spieler ohne Handicap Seite an Seite mit Menschen mit geistiger Behinderung, Lernbehinderung oder psychischer Beeinträchtigung. Papies: „Bei uns kann jeder Mitglied werden und wird dann integriert.“

Und das mit Erfolg: Die 1. Herrenmannschaft kickt in der Kreisliga C, die Spieler haben sich zudem für die World Games in Berlin qualifiziert. Doch auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Es existieren verschiedene Level, in die jeder und jede einsteigen kann – vom Kinderfußball über den geschützten Rahmen für Menschen mit Handicap bis zum Erwachsenenfußball.

„Fußball im Ruhrgebiet“, sagt Zeitsprung-Geschäftsführer Arndt Wiegel, „ist mehr als Bundesliga; wir wollen mit den Touren auch das konkrete sportliche Engagement vor Ort vorstellen – und würdigen.“ Konkrete Einblicke unter anderem in die Arbeit der DJK Franz Sales Haus bietet die Busexkursion am Sonntag, 4. Juni, ab 10 Uhr. Startpunkt ist die Bushaltebucht am UNESCO-Welterbe Zollverein. Weitere Stationen sind der Matthäus-Friedhof mit dem Grab von Georg Melches und dem RWE-Fan-Friedhof, das Stadion an der Hafenstraße und die „Kleine Gruga“, der Verein Essener Chancen sowie das RWE-Nachwuchsleistungszentrum. Tickets kosten 49 Euro inklusive einem Mittags-Imbiss und sind erhältlich unter www.zeitsprung-agentur.de/mythos_und_moderne.php oder per E-Mail: besucherdienst@ruhrmuseum.de.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen