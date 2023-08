Fußball-EM 2024: Wahrscheinlich kein Public Viewing in Essen

Essen. Deutschlands Fußball-Frauen erarbeiten sich Respekt, sorgen für Begeisterung. Die Männer machen das Gegenteil, sagt Essens Public-Viewing-Macher.

Die Chancen auf ein großes Public-Viewing-Event im Essener Stadtgebiet während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2024 stehen derzeit schlecht. Das prognostiziert Thomas Siepmann, Inhaber der Veranstaltungs-Agentur TAS. Siepmann hat seit 2006 sämtliche Public-Viewing-Veranstaltungen im Essener Stadtgebiet organisiert und ist der Meinung: „Der Zustand der Männer-Nationalmannschaft lässt befürchten, dass wir von einem Sommermärchen 2.0 derzeit weiter entfernt sind als je zuvor.“

„Keine Entschlossenheit, kein Siegeswille, keine echten Typen“

„Was uns derzeit die deutschen Fußball-Frauen vormachen, fehlt den Männern“, befindet Siepmann, „da gibt es keine Entschlossenheit, keinen Siegeswillen und keine echten Typen. Ich schaue derzeit lieber Frauen- als Männerfußball.“ In der Vergangenheit hatte Siepmann mit seiner Agentur die Fußball-Großveranstaltungen in Messe und Grugahalle gezeigt, ein ehemaliges Holzlager in Rüttenscheid in eine Fußball-Arena verwandelt und auch, trotz Corona, die letzte Europameisterschaft in den Grugapark gebracht.

Ein Public Viewing aufzuziehen, bedeute immer ein erhebliches wirtschaftliches Risiko. Entsprechend wenig optimistisch sei er derzeit: „Die Serie von Niederlagen und Enttäuschungen wird immer länger, und wenn die nächsten beiden Spiele der Nationalmannschaft keine deutliche Wende bringen, werde ich wohl nichts organisieren“, prognostiziert der Unternehmer. Demnächst spielt Deutschland gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September).

Wichtige Testspiele im September – dann will Unternehmer entscheiden

Siepmann beklagt grundsätzlich eine „Überkommerzialisierung“ des internationalen Fußballs, „die Leute wollen ehrliche Arbeit auf dem Platz sehen, doch die Fußballer sind mehr mit der Frage beschäftigt, wann sie das nächste Mal zum Friseur gehen.“

