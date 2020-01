Essen. Polarsoccer ist die rutschigste Form des Fußballs. In Essen wird im Februar der Weltmeister in dem Spaßsport gekürt. Noch sind Plätze frei.

Fußball auf Eis: Essen sucht den Weltmeister im Polarsoccer

Bei dieser Art von Fußball fallen nicht nur Tore, sondern vor allem die Spieler. Das ist unvermeidlich, denn Polarsoccer wird auf spiegelglatter Eisfläche gespielt. Da kann jede Flanke zum Flatterball werden, jeder Sprint zur Rutschpartie. Im Februar wird auf dem Kennedyplatz in Essen die Weltmeisterschaft ausgetragen. Für Hobbykicker eine große Chance, für Zuschauer ein großer Spaß. Noch gibt es Startplätze.

Zum 20. Mal findet der Winterzauber „Essen on Ice“ mit Schlittschuh-, Eisstock- und Rodelbahnen statt (17. Januar bis 8. März). Zum 19. Mal sind ein paar Stunden auf dem Eis für die Polarsoccer-Teams reserviert. Die Vorrunde läuft am Freitag und Samstag, 7. und 8. Februar, die Endrunde am Freitag und Samstag, 14. und 15. Februar.

Zum 19. Mal gibt es Polarsoccer-Spiele bei „Essen on Ice“

Uwe Loch organisiert die Polarsoccer-WM bei „Essen on Ice“ auf dem Kennedyplatz. Er verspricht „viel Slapstick“. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Im ersten Jahr von Essen on Ice durften wir noch nicht mitmachen. Die haben uns wahrscheinlich für verrückt erklärt, als wir angefragt haben“, sagt WM-Organisator Uwe Loch und lacht. Er weiß natürlich, dass der Spaßsport längst von einer großen Fangemeinde getragen wird.

50 Teams können an den Start gehen, jedes sollte aus sechs Spielerinnen und/oder Spielern bestehen, von denen immer vier auf dem Eis sind. Ein Spiel dauert zehn Minuten, was kurz klingt, aber lang ist: „Polarsoccer ist anstrengend, man sollte es nicht unterschätzen“, sagt Loch und erzählt von jungen Wilden, die hinter dem Ball herjagen, weil ihnen der Kopf sagt, den hab’ ich, aber die Beine nicht mitkommen. Und dann gibt es da die alten Hasen, die sich möglichst wenig bewegen und geduldig warten, bis der Ball zu ihnen kommt.

Die Polarsoccer-Spieler treten in Eishockey-Ausrüstungen an

Geschützt sind die Spieler von dicken Eishockey-Ausrüstungen, die gestellt werden. Einziger Unterschied: Sie laufen nicht auf Kufen, sondern tragen normale Turnschuhe. Von „sehr viel Slapstick“ erzählt Uwe Loch und von Teams, die aus verschiedenen Ecken Deutschlands kommen, um in Essen Weltmeister zu werden. Der Titelverteidiger aber hat keine weite Anreise: Es ist die TSG Margarethenhöhe.

Anmeldungen sind noch möglich unter www.polarsoccer.de