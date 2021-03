Der Schließmechanismus "Keyless-Go" hat es Autodieben in Essen leicht gemacht, zwei hochpreisige BMW zu stehlen.

Kriminalität Funksignale verlängert: Hochwertige Autos in Essen gestohlen

Essen. In Haarzopf wurden zwei teure BMW gestohlen. Ein X3 konnte sichergestellt werden, von einem X6 fehlt jede Spur. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Unbekannte Diebe haben am Montag im Essener Stadtteil Haarzopf zugeschlagen und zwei hochmotorisierte und teure Autos der Marke BMW gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, handelt es sich um einen X6 M50i und BMW X3 xDrive2.

Vermutlich gegen 4.50 Uhr machten sich die Täter am Montagmorgen an den Fahrzeugen am Grimbartweg zu schaffen, da der aufmerksame Familienhund um diese Uhrzeit anschlug. Kurz darauf hörte eine Anwohnerin (45) Motorengeräusche und blickte aus dem Fenster. Sie stellte fest, dass beide weißen Autos mit schwarzen Felgen verschwunden waren.

Vermutlich, so Polizeisprecher Christoph Wickhorst, benutzten die professionellen Täter einen sogenannten Funkstrecker, der das Signal eines Autoschlüssels auffangen und zum Fahrzeug weiterleiten kann. Da die Fahrzeugschlüssel üblicherweise im Bereich der Hauseingangstür gelagert werden brauchen die Täter den Funkstrecker nur in die Nähe und des Funksignals zu halten, schon öffnet sich das Fahrzeuge und wird gestartet.

Während der BMW X3 an der Grenze zu Mülheim gefunden und sichergestellt werden konnte, sucht die Polizei weiterhin den BMW X6 mit dem Kennzeichen E-BK 9172.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

