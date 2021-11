Fürs neue Trainingszentrum der Polizei Essen fallen 31 Bäume

Polizisten üben einen bewaffneten Einsatz im Trainingszentrum in Dortmund. Die Essener Variante soll deutlich moderner werden.

Essen. In diesem Monat soll Platz geschaffen werden für den Polizei-Neubau. An der Frohnhauser Straße entsteht Europas modernstes Trainingszentrum.

Der Startschuss für das europaweit modernste Polizei-Trainingszentrum im Essener Westviertel ist bereits vor mehr als eineinhalb Jahren gefallen - bald werden 31 Bäume folgen, die für die ersten Bauvorbereitungen weichen müssen.

Die einschneidende Maßnahme werde eng mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt abgestimmt. Dies kündigte die Essener Thelen-Gruppe an, die das ehrgeizige Bauvorhaben auf dem rund 20.000 Quadratmeter großen Gewerbegrundstück an der Frohnhauser Straße 95 in die Tat umsetzen wird. Nach Fertigstellung des Komplexes werden die Bäume aber wieder neu gepflanzt, versicherte eine Sprecherin des Projektentwicklers.

Noch in diesem Monat soll das Grün beseitigt werden. Der eigentliche Baubeginn sei für das Frühjahr des kommenden Jahres geplant, wenn alles genehmigt sei.

Für Beamte der Essener Behörde endet eine jahrelange Odyssee

Ist das Regionale Trainingszentrum (RTZ) dann bis voraussichtlich zur zweiten Hälfte 2023 fertiggestellt, endet für die Vollzugsbeamten der Essener Behörde eine jahrelange Odyssee: Nach dem Aus für den maroden Schießstand auf dem Gelände der ausgemusterten Polizeischule in Bredeney sahen sich die Polizistinnen und Polizisten gezwungen, auf andere Behörden auszuweichen, um das verpflichtende Training an der Dienstwaffe überhaupt noch absolvieren zu können.

Mit der geplanten Anlage an der Frohnhauser Straße werden nach Überzeugung des Düsseldorfer Innenministeriums als auch des Bauherrn neue Maßstäbe bei der Qualität der polizeilichen Fortbildungsmöglichkeiten gesetzt. Das neu konzipierte Trainingszentrum biete einzigartige Möglichkeiten, unterschiedlichste Lagen zu üben.

„Mit dem RTZ erreicht die nordrhein-westfälische Polizei im Herzen des Ruhrgebiets eine völlig neue Qualität ihrer Fortbildungsmöglichkeiten“, ist Innenminister Herbert Reul überzeugt. Die Polizei müsse sich immer komplexeren Situationen stellen, auf die sie sich so realitätsnah wie möglich vorbereiten können sollte.

Auf diesem Grundstück an der Frohnhauser Straße 95 soll das neue Trainingszentrum der Essener Polizei entstehen. Foto: Julia Tillmann

Einsatzfahrzeuge können einen 100 Meter langen Schießstand befahren

Um dies zu gewährleisten, werde das RTZ mit modernster Technik ausgerüstet, die die Möglichkeit bietet, unterschiedlichste Szenarien zu trainieren. Einzigartig ist zum Beispiel ein mit Einsatzfahrzeugen befahrbarer 100 Meter langer Schießstand, der der Polizei zudem durch eine angesetzte Aufweitung von 25 mal 25 Metern bis dahin nicht zur Verfügung stehende Trainingsmöglichkeiten eröffnet.

Um möglichst komplexe Abläufe wie etwa bei Terrorlagen zu schaffen, wird nicht nur schusssicheres Material verbaut, sondern auch spezielle Geschossfänge, Kamerasysteme und hocheffiziente Lüftungsanlagen sind vorgesehen, bei denen es sich zum Teil um Neuentwicklungen handelt, um sie miteinander kompatibel zu machen.

Die zukünftigen Übungspotenziale samt einer 270-Grad-Schießanlage sollen aber nicht nur der Essener Polizei, sondern auch der Behörde in Bochum sowie Spezialeinheiten aus anderen Bundesländern und aus Nachbarstaaten zugute kommen. Ein gewisser Trainings-Tourismus wird da kaum zu vermeiden sein.

Das RTZ soll mindestens 20 Jahre lang betrieben werden

Das RTZ, das ursprünglich mit etwa 30 Millionen Euro veranschlagt war, wird nach seiner Fertigstellung vom Land angemietet und mindestens 20 Jahre lang betrieben. Mehrere Unternehmen hatten sich 2019 auf die europaweite Ausschreibung des Projektes beworben. Die Essener Thelen-Gruppe, die bekanntlich auch das neue Stadtquartier „Essen 51“ verwirklicht, erhielt schließlich den Zuschlag.

