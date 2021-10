Für künftigen Radweg in Rüttenscheid alte Gleise entfernt

Essen-Rüttenscheid. In Rüttenscheid wird auf ein alter Bahntrasse ein Radweg gebaut. Jetzt sind die Arbeiten einen entscheidenden Schritt vorangekommen.

Die Arbeiten auf der Trasse des Rommenhöller Gleises in Rüttenscheid gehen voran. In unmittelbarer Nähe zum Baugebiet Parc Dunant an der Henri-Dunant-Straße soll ein Radweg entstehen. In dieser Woche wurden die Schienen und Gleise entfernt, die in Kürze abtransportiert werden. Zudem geht es auch noch darum, das Schotterbett zu planieren. Im November sollen dann die Wegebauarbeiten beginnen.

Art und der Weise der Brückensanierung ist noch nicht entschieden

Zwischenzeitlich war es zu einem Stillstand auf der Baustelle gekommen. Allerdings waren Mitarbeiter der beauftragten Firma von den Folgen des Hochwassers betroffen, zudem ergaben sich pandemiebedingt Verzögerungen. Einen genauen Termin, wann die Radtrasse fertig sein wird, hatte Grün und Gruga bislang auch nicht genannt. Im Laufe des nächsten Jahres soll das Projekt abgeschlossen sein.

Noch ist auch nicht entschieden, ob die Brücke über die Wittenbergstraße für die erforderliche Instandsetzung an Ort und Stelle verbleiben kann oder herausgenommen wird, um sie dann an einem geeigneten Platz auf Vordermann zu bringen.

