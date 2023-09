Für krebskranke Kinder: Charity-Lauf durch Rüttenscheid

Beim „Run for Dreams“ in Essen werden Spenden für die Kinderkrebsforschung gesammelt. Auch in diesem Jahr gibt es einen Lauf, bei dem Kinder mitmachen können. (Archivbild)

Essen-Rüttenscheid/Südviertel. Für die Kinderkrebsforschung gibt es am 17.9. einen Charity-Lauf in Essen. So kann man mitmachen, diese Einschränkungen gibt es für Anwohner.

Die Initiative „Silver Lining“ veranstaltet am Sonntag, 17. September, zum zweiten Mal den Charity-Lauf „Run for Dreams“. Es werden Spenden zugunsten des Pädiatrischen Forschungsnetzwerks gesammelt. Mithilfe der Spenden sollen rund um das Thema Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter Forschung unterstützt und neue Therapien ermöglicht werden. „Gemeinsam schaffen wir so für viele schwerkranke Kinder eine bessere Zukunft“, kündigt der Veranstalter an.

Wie Amrei Hoffmann aus dem Projektteam erklärt, sei man für die Umsetzung vieler Projekte in den Bereichen Onkologie und Hämatologie auf Spendengelder angewiesen. „Unter dem Motto ‘Forschen hilft Heilen’ möchten wir die Bereiche der Forschung und Versorgung krebskranker Kinder und Jugendlicher nachhaltig stärken“, sagt sie. „Mit den Spenden können wir die Forschung weiter vorantreiben und begleitende Therapie- und Nachsorgeangebote sowie psychosoziale Angebote weiter fördern.“

350 Läuferinnen und Läufer machten 2022 beim „Run for Dreams“ in Essen mit. Dieses Jahr sind es noch mehr. (Archivbild) Foto: Pädiatrisches Forschungsnetzwerk Essen

Zu den Projekten, die das Pädiatrische Forschungsnetzwerk und seine Initiative „Silver Lining“ unterstützen, gehört zum Beispiel die Arbeit des Westdeutschen Pädiatrischen Studienzentrums, das Kindern und Jugendlichen mit bösartigen Erkrankungen den Zugang zu innovativen Therapien – zum Beispiel durch frühe klinische Studien oder Zelltherapien – verschaffen will. Außerdem wird eine Skifreizeit der Klinik für Kinderheilkunde III der Essener Uniklinik gefördert, die jungen Patienten und ihren Familien nach der intensiven Krebstherapie Erholung bringen soll.

Strecke des Charity-Laufes „Run for Dreams“ führt durch Rüttenscheid und Südviertel

Der „Run for Dreams“ führt durch Rüttenscheid und das Südviertel. Start- und Zielpunkt liegen an der Philharmonie. Von dort aus geht es über die Rüttenscheider Straße bis zum Rüttenscheider Stern. Hier ist der Wendepunkt. Eine Runde erstreckt sich über 2,5 Kilometer. Es werden Laufstrecken mit Distanzen von 5 Kilometern und 10 Kilometern angeboten. Für Kinder gibt es zusätzliche Laufstrecken über 400 Meter und 2,5 Kilometer.

Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Am Veranstaltungstag werden Halteverbotszonen, insbesondere auf der Rüttenscheider Straße und der Huyssenallee, eingerichtet. Außerdem kommt es in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr im Bereich der Laufstrecke zu Vollsperrungen auf folgenden Straßen:

Huyssenallee (Bereich Hohenzollernstraße bis Rolandstraße)

Rüttenscheider Straße (Bereich Stern bis Hohenzollernstraße)

Kreuzung Hohenzollernstraße/Rüttenscheider Straße (ab 10.30 Uhr)

Die Besonderheit beim „Run for Dreams“: Hier sammelt man die Spenden schon vor dem Laufevent. Die Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass jede und jeder Startende eine Spendensumme von 50 Euro eingesammelt hat. Eine Teilnahmegebühr wird hingegen nicht fällig. Als Sponsorinnen und Sponsoren können zum Beispiel Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte gewonnen werden. Die gelaufene Strecke oder die erzielte Zeit beim Event selbst sind unabhängig vom Spendenergebnis. Das heißt: Um erfolgreich Spenden zu sammeln, muss man es nicht zwingend ins Ziel schaffen.

„Run for Dreams“ in Essen: Anmeldung noch bis 14. September möglich

„Run for Dreams“ in Essen: Das sind die Startzeiten Die Startnummernausgabe beginnt am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr. Die Läuferinnen und Läufer sollten sich 30 Minuten vor dem Lauf vor Ort einfinden, um eventuelle Wartezeiten zu berücksichtigen und einen pünktlichen Start zu ermöglichen. Der Start- und Zieleinlauf ist an der Philharmonie Essen. Die Startzeiten der jeweiligen Läufe: 11:30 Uhr: Bambini-Lauf

11:45 Uhr: Lauf der Schülerinnen und Schüler

12:15 Uhr: 5-Kilometer-Lauf und 10-Kilometer-Lauf zusammen

Anmelden kann man sich noch bis Donnerstag, 14. September, über die Website www.runfordreams.de. Es ist aber auch möglich, sich dem Lauf noch spontan vor Ort anzuschließen. Auch hier ist Voraussetzung, dass man schon 50 Euro gesammelt hat. Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 18 Jahren können nur über einen Erziehungsberechtigten angemeldet werden. Zu den Voraussetzungen teilt der Veranstalter mit: „Alle Teilnehmenden sollten über eine gute Grundkondition verfügen und gesundheitlich fit für die gewählte Strecke sein. Mit deiner Anmeldung bestätigst du das. Solltest du Kinder anmelden, überschätze die Kräfte des Kindes bitte nicht.“

Rund 400 Läuferinnen und Läufer haben sich laut Amrei Hoffmann schon angemeldet. 50 weitere könnten nach ihrer Einschätzung noch dazukommen. Damit könnte die Spendensumme vom vergangenen Jahr übertroffen werden, als etwa 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start gingen. 2022 kamen 64.855 Euro zusammen. Im Stadtgarten wird rund um den Lauf ein Programm für Familien angeboten, dass Hoffmann zufolge diesmal noch etwas größer werden soll als im vergangenen Jahr. Unter anderem gibt es Spiele, eine Hüpfburg, eine Fotobox, Speisen und Getränke.

