Auch in diesem Sommer lädt der Essener Verein „Be Strong For Kids“, der sich um kranke und benachteiligte Kinder kümmer, wieder zu einem Team-Wettbewerb im Stand-up-Paddling auf dem Baldeneysee ein unter dem Motto „SUP for Kids 2023 “. Los geht es nach den Sommerferien am Samstag, 19. August, im Rahmen des See- und Lichterfestes „90 Jahre Baldeneysee“.

Bei der Charity-Aktion handelt es sich um eine Neuauflage des Events vom vergangenen Jahr. Damals nahmen über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der außergewöhnlichen Spendenaktion teil, wobei über 11.000 Euro an Spendengeldern zusammenkamen. „Die Begeisterung während der Rennen und das überwiegend positive Feedback am Ende des Tages haben uns dazu bewegt, erstmalig in der Vereinsgeschichte ein Event zu wiederholen“, so Jörn Schulz.

Er ist der erste Vorsitzende von „Be Strong For Kids“ und hat den Verein vor sechs Jahren aus einer privaten Spendeninitiative heraus gegründet. In den letzten Jahren hat der gemeinnützige Verein mehrfach besondere (Mitmach-)Aktionen für erkrankte und sozial benachteiligte Kinder organisiert: eine 114 Kilometer lange Non-Stop-Stand-up-Paddling-Tour über die Ruhr, die schwimmende Durchqueren des Baldeneysees (Swim For Kids) oder ein Staffellauf (Run For Kids) entlang der Ruhr von der Quelle bis zur Mündung.

Zu den Teilnehmenden gehören immer wieder Mitglieder, Freunde des Vereins und Menschen, die Lust haben, sich sportlich in der Gruppe oder allein für den sozialen Zweck einzusetzen. Christian Krause, zweiter Vorsitzender des Vereins, beschreibt die Stimmung bei diesen Aktionen als einmalig. „Man hat das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Ob Kinder oder Erwachsene, alle kommen an diesem Tag zusammen, um Spaß zu haben und gemeinsam Gutes zu tun. Wir wollen mit unseren Aktionen auf diejenigen in unserer Gesellschaft aufmerksam machen, denen es nicht so gut geht wie uns und sind froh, dass uns die Stadt Essen diese Möglichkeit an diesem Tag bietet.“

Viele Bürgerinnen und Bürger jeden Alters waren im vergangenen Jahr bei der Aktion dabei und betätigten sich für den guten Zweck. Foto: Christian Siedler

Am Aktionstag werden sich auf der Regattabahn 24 Teams auf überdimensionalen Stand-up-Boards, Rennen liefern. Jedes Team besteht aus sechs bis acht Teilnehmern. Jeweils drei Teams treten in einem Rundkurs von 300 Metern auf der Regattastrecke gegeneinander an. Es gibt Vor- und Finalläufe. Die Rüttenscheider Kinderärztin Katrin Wand, selbst aktives Mitglied des Vereins, erklärt, dass eigentlich jeder teilnehmen könne: „Vorkenntnisse sind für eine Teilnahme nicht nötig, da alle Teams zu Beginn eine kurze Einweisung erhalten, bevor es aufs Wasser geht.“

Wand hofft, dass sich wieder möglichst viele Essener an diesem Event beteiligen werden. Mit Hilfe der Teilnahmegebühr und dem Verkauf von Speisen und Getränken will der Verein seine eigenen Projekte finanzieren und weiter ausbauen. Besucher können den Verein und seine Ziele an diesem Tag kennenlernen. Es ist ein Rahmenprogramm mit zahlreichen Mitmachaktionen für Familien geplant. So wird ein mobiler Skatepark aufgebaut und es werden unterschiedliche Workshops (Beatboxing, Yoga, Stand-up-Paddling und Breakdance) angeboten.

Aktuell laufen 40 Projekte des Vereins für über 400 Kinder in Essen

Die Stand-up-Paddler treffen sich gegen 11.30 Uhr. Die Rennen starten um 12 Uhr. Zum Abschluss des Tages sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, mit beleuchteten Stand-up-Boards das Feuerwerk des Seefests vom Wasser aus zu betrachten.

Die Anmeldung erfolgt unter: https://www.bestrongforkids.de/ . Die Projekte des Vereins bestehen im Wesentlichen aus Reittherapie, Schwimmen, Hip-Hop, Skateboarding, Beatboxing, Yoga, Breakdance und anderen zahlreichen Kursen. Aktuell finden wöchentlich mehr als 40 Projekte für über 400 Kinder in Essen und Umgebung statt. Ziel des Vereins ist es, erkrankte Kinder und solche aus sozial schwachen Familien in ihrer motorischen und psychosozialen Entwicklung zu fördern.

