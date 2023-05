Für diese Lauf-Events in Essen kann man sich noch anmelden

Essen-Südviertel/Rüttenscheid. Bunert Events veranstaltet im Juni zwei Lauf-Events mit Strecken durch den Essener Süden. Anmeldungen sind noch möglich.

Gleich zwei Lauf-Events locken im Juni ins Südviertel und nach Rüttenscheid. Am Sonntag, 4. Juni, findet der Big City Trail statt. Zum Essener Firmenlauf starten tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Dienstag, 20. Juni. Der Veranstalter Bunert Events weist darauf hin, dass man sich für beide Veranstaltungen noch anmelden kann.

Die Anmeldefrist für den Firmenlauf endet am Freitag, 26. Mai, um 24 Uhr. Bislang zieht der Veranstalter eine positive Bilanz: „Das Interesse an Startnummern war wieder sehr groß“, so Christian Hengmith, Geschäftsführer von Bunert Events. „Wir dürfen 13.000 Plätze vergeben und bislang gehen über 12.000 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 400 Unternehmen an den Start.“

Beim Firmenlauf starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Philharmonie. Die rund fünf Kilometer lange Strecke führt über die Rüttenscheider Straße bis in den Grugapark. Alle Informationen zur Anmeldung sind auf der Homepage www.essener-firmenlauf.de zusammengefasst.

Viele Fotos vom Essener Firmenlauf 2022 finden Sie hier.

Big City Trail führt 2023 hauptsächlich durch das Südviertel und Rüttenscheid

Auch beim Big City Trail sind noch Startplätze frei. Bei diesem Event kann man laufend die Stadt entdecken. In den letzten Jahren wurde hauptsächlich die Essener Innenstadt erkundet, nun wird die Tour weiter in den Süden verlagert. Die Strecke führt hauptsächlich durch das Südviertel und Rüttenscheid. Folgende Locations sind Teil der Strecke: Mintrops Concierge Hotel, Gin & Jagger, die Philharmonie, das Folkwang-Museum, die Domschatzkammer, die Villa Rü, der Grugapark, das Polizeipräsidium Essen, die Kampfsportschule i-defense, Laufsport Bunert, die Redaktion von Radio Essen, die Lichtburg und die Tanzschule Overrath.

„Wir öffnen das Event erstmalig auch für Wanderer und wir sehen an den Anmeldungen, dass diese Neuerung sehr gut angenommen wird“, erklärt Hengmith. „Die rund neun Kilometer lange Strecke kann sportlich gelaufen, gewalkt oder gemütlich gewandert werden.“

Alle Informationen gibt es auf der Website www.essen-city-trail.de. Hier kann man sich auch anmelden.

