Fünfte Essener Mobilstation in Huttrop eingeweiht

Die neue Mobilstation an der Haltestelle Parkfriedhof in Essen-Huttrop eröffneten Bezirksbürgermeister Peter Valerius, Ruhrbahn-Geschäftsführer Michael Feller und Umweltdezernentin Simone Raskob (v.l.).

Essen-Huttrop. In der Nähe des Parkfriedhofs gibt es jetzt einen Standort mit Car-Sharing-Stellplätzen, Leihfahrrädern und einer Ladestation für Elektroautos.

In Huttrop ist am Parkfriedhof eine neue Mobilstation mit drei Car-Sharing-Stellplätzen und acht Leihfahrrädern von Metropolradruhr eröffnet worden. Zusätzlich gibt es eine überdachte Abstellmöglichkeit für insgesamt acht Fahrräder sowie eine E-Ladesäule für Pkw.

Gemeinsam mit dem Bürgermeister für den Stadtbezirk I, Peter Valerius, haben Simone Raskob (Umwelt-, Verkehr- und Sportdezernentin der Stadt Essen) und Michael Feller (Geschäftsführer Ruhrbahn) die fünfte Mobilstation in Essen eröffnet. Sie befindet sich unmittelbar neben einem Taxistand und soll Umstiegsmöglichkeiten von Bus auf Bahn, zu Car-Sharing, Leihfahrrad oder Taxi optimieren.

Mit dem Bau der Mobilstation wurde auch die Angebotsqualität verbessert: Drei neue Bänke wurden bereits aufgestellt und voraussichtlich Anfang Herbst sollen insgesamt sechs neue Bäume gepflanzt werden. Vor Ort macht eine 4,50 Meter hohe Stele mit grünem „M“ auf das Angebot der Ruhrbahn und seiner Kooperationspartner aufmerksam.

Der Standort an der Steeler Straße in Essen-Huttrop ist zentral gelegen

Der Standort an der Steeler Straße ist geprägt durch dichte Wohnbebauung, Schulen und das Franz-Sales-Haus mit integrativem Hotel sowie das Seniorenzentrum Paulusquartier. An der Haltestelle Parkfriedhof verkehren zwei Straßenbahnlinien (103 und 109) sowie eine Nachtexpress-Linie. Täglich steigen dort nach Auskunft der Ruhrbahn rund 3300 Fahrgäste ein und aus. Gemeinsam mit der Stadt hat die Ruhrbahn die Haltestelle Parkfriedhof im letzten Jahr barrierefrei ausgebaut. Durch diese Maßnahme erreichen mobilitätseingeschränkte Menschen die Haltestelle seit ihrer Fertigstellung barrierefrei.

Gleichzeitig wurde die Infrastruktur im Bereich der Steeler Straße optimiert: Neben dem Bau der Mobilstation wurden Gehweg- und Fahrbahn-Oberflächen erneuert sowie der Straßenquerschnitt angepasst. Mit der neuen Mobilstation Parkfriedhof sind mittlerweile fünf Mobilstationen in Betrieb. Ein weiterer Standort an der Kronprinzenstraße wird voraussichtlich noch in diesem Jahr folgen. Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll der Ausbau des Netzes auch auf den Standort Mülheim ausgeweitet werden.