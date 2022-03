Fünf Busse voller Hilfsgüter fahren von Essen in die Ukraine

Schlafsäcke und Isomatten stapeln sich vor der Zentrale der Essener Grünen am Kopstadtplatz in der Innenstadt. Sie werden am Donnerstag (3.3.) in die Ukraine gebracht.

Essen. Fünf Busse voller Hilfsgüter starten am Donnerstag von Essen in die Ukraine. Die Organisatoren sind von der Hilfsbereitschaft überwältigt.

Ein Berg aus Schlafsäcken, Isomatten sowie einigen Zelten stapelt sich an diesem Donnerstag (3.3.) vor der Zentrale der Essener Grünen – Hilfsgüter, die in nur wenigen Tagen zusammengekommen sind und nun in die Ukraine gebracht werden sollen. „Die Sachen sind für die Menschen, die da in U-Bahnschächten oder in den Wäldern campieren“, sagt Bürgermeister Rolf Fliß. Er sei überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Essener und Essenerinnen.

Der Grüne kennt den Vorwurf, dass übereilte Hilfstransporte an den Grenzen zur Ukraine nur für Chaos sorgen. Doch diese Aktion sei gut vorbereitet und mit den Menschen vor Ort abgesprochen. Mittlerin ist Irina Jastreb, die aus Kiew stammt, seit langem in Deutschland lebt und den Transport begleiten wird: „Ich habe Freunde und Verwandte in Kiew, die mir sagen, was gebraucht wird“, erklärt sie. Kleidung eher nicht: „Anfangs wollten viele Klamotten spenden und da habe ich ,Stopp“!’ gesagt.“ Als Erste-Hilfe-Ausrüstung würden die Schlafsäcke und Isomatten benötigt, außerdem Powerbanks, Taschenlampen, Walkie-Talkies – und Geld. Auf Sicht könne man den Menschen und Wohlfahrtsverbänden vor Ort damit am Besten helfen.

Fährt mit in die Ukraine und sorgt dafür, dass die Hilfsgüter in Kiew ankommen: Irina Jastreb. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Am Donnerstagabend wird Irina Jastreb sich aber zunächst mit dem Essener Konvoi auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze machen und dort sicherstellen, dass die Spenden bis nach Kiew gelangen: „Wir haben Leute in Lwiw (Lemberg), das nahe der Grenze liegt: Sie bringen die Sachen weiter nach Kiew.“ Darunter auch Medikamente, Verbandsmaterial, Milchpulver und Insulin.

So sah die Essener Grünen-Zentrale am Donnerstagmorgen aus. Die gespendeten Fahrradhelme sind als provisorischer Schutz etwa vor Trümmerteilen gedacht. Foto: Grüne Essen

Die Mission endet aber nicht, wenn die Fracht sicher eingetroffen ist: „Die Busse fahren voll hin – und voll zurück“, sagt Rolf Fliß. „Auf dem Rückweg werden wir Flüchtlinge mit nach Deutschland nehmen.“ Deutlich mehr als 100 Plätze bieten die Busse – davon soll keiner unbesetzt bleiben.

