Gesundheit Führungswechsel im Elisabeth-Krankenhaus in Essen

Essen. An der Spitze des Essener Elisabeth-Krankenhauses gibt es einen Wechsel. Warum der bisherige ärztliche Direktor sein Amt niedergelegt hatte.

Das Essener Elisabeth-Krankenhaus hat einen neuen Ärztlichen Direktor: Prof. Dr. Oliver Bruder, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie, übernimmt das Amt von Prof. Dr. Peter Markus, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie. Prof. Markus war seit 2015 als Ärztlicher Direktor in der Betriebsleitung des Krankenhauses tätig und hatte das Amt niedergelegt, weil er die Verantwortung einer weiteren Klinik, der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im St. Josef-Krankenhaus Kupferdreh, als Chefarzt übernommen habe, teilt eine Sprecherin mit.

Der neue Ärztliche Direktor ist dem Krankenhaus seit 25 Jahren verbunden

Der Eingangsbereich des Essener Elisabeth-Krankenhauses. Dort gab es jetzt einen Führungswechsel. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe, als Ärztlicher Direktor in der Betriebsleitung Verantwortung für unser Haus zu übernehmen und hier Zukunft aktiv mitzugestalten“, erklärte Prof. Bruder zu seinem Amtsantritt. Ein besonderes Anliegen sei es ihm, die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen in Elisabeth-Krankenhaus sowie die hohe Qualität der Ausbildung zukünftiger Mediziner und Medizinerinnen.

Oliver Bruder ist dem Elisabeth-Krankenhaus seit über 25 Jahren verbunden: Schon als Arzt im Praktikum hat er 1991 das Elisabeth-Krankenhaus kennengelernt. 1998 fing er als Assistenzarzt in der Klinik für Kardiologie und Angiologie an. Nachdem Prof. Bruder Aufgaben als Oberarzt und Leitender Oberarzt übernommen hatte, wurde er 2012 Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie. Seit 2014 ist er Lehrbeauftragter des Elisabeth-Krankenhauses, das auch Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg Essen ist.

Kardiologe initiierte den Herz-Kreislauf

Als Initiator der Contilia-Sozialinitiative „1000 Herzen“ wirkt er seit er außerdem in die Stadtgesellschaft hinein: Jährlich am 1. Mai lädt die Initiative zum „Herz-Kreislauf Essen“ auf das Gelände der Zeche Zollverein. Mit dem Lauf sollen Kinder und Jugendliche in Bewegung gebracht werden.

Neben Prof. Bruder gehören der Betriebsleitung des Elisabeth-Krankenhauses Geschäftsführer Peter Berlin, Klinikmanager Dr. Daniel Li, der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Dr. Claudio Finetti als stellvertretender Ärztlicher Direktor sowie Pflegedirektorin Simone Sturm an.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen