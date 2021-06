Führung und Stadtfest: Diesen Einblick gewährt „Future City“

Die visionäre Stadt „Future City“ soll in den Sommerferien auf dem Gelände vor dem Maschinenhaus Essen an der Zeche Carl entstehen.

Essen. Eine eigene Traum-Stadt erschaffen – das dürfen Essener Teenager in den Ferien am Maschinenhaus. So erhalten Sie einen Einblick in „Future City“.

In was für einer Welt wollen die heutigen Kinder und Jugendlichen leben? Ihre „Future City“ können Essener Teenager in diesen Ferien ganz nach eigenen Visionen und Träumen aufbauen. Doch nicht nur das: Wer neugierig ist, was die Jugendlichen für eine Welt erschaffen – der kann sich auf eine Stadtführung durch die „Future City“ begeben.

Jugend-Kreativcamp am Maschinenhaus an der Zeche Carl

Im kostenlosen Sommer-Kunst-Camp vom 7. bis zum 17. Juli auf dem Gelände des Maschinenhauses können Jugendliche von 12 bis 16 Jahren mit professioneller Begleitung ihre eigenen Ideen umsetzen – von Streetart bis Beatboxing.

Doch die „Future City“ soll nicht bloß den „Bewohnern“ vorbehalten sein. Das Kunstcamp öffnet seine Tore auch für interessierte Besucherinnen und Besucher.

Stadtführungen und ein Stadtfest für Essener durch die „Future City“

Am 8., 9.,12.,13.,14. und 15. Juli können Neugierige die visionäre Stadt der teilnehmenden Jugendlichen besichtigen. Die täglichen Führungen finden jeweils von 16 bis 17.30 Uhr statt. Das Maschinenhaus Essen bittet um Anmeldung per E-Mail an hallo@futurecityessen.de

Zum Stadtfest kann jedermann am Freitag, 16. Juli, ab 15 Uhr kommen. Dabei zeigen die Jugendlichen mit Tanz, Poetry Slam, Minikonzerten und Theater, was sie in ihrer ganz eigenen Stadt der Zukunft gelernt haben.

