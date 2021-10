Führerschein-Umtausch Essen: Engpässe bei Terminvergabe

Essen. Viele Essener müssen bis Januar 2022 ihre alten Führerscheine umgetauscht haben. So langsam wird es eng bei der Terminvergabe. Was geraten wird.

Der alte „Lappen“ ist bald Geschichte. Derzeit sind die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 dazu aufgerufen, ihre alten Führerscheine umzutauschen. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie die vorschreibt, dass bis zum 19. Januar 2033 alle Führerscheine umgetauscht werden sein müssen, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind. Der Umtausch erfolgt nach Jahrgängen gestaffelt.

„Ende September habe ich davon zum ersten Mal etwas mitbekommen“, sagt Angelika Rummelshaus. Die 1954 geborene Arzthelferin aus Essen-Bedingrade gehört wie viele andere Essenerinnen und Essener zu denjenigen, die noch jetzt noch bis zum 19. Januar 2022 Zeit haben – dann muss ihr alter Führerschein umgetauscht sein.

Das Problem: Es gibt bei der Stadt einen Flaschenhals bei der Terminvergabe. Um die alte „Fleppe“ umzutauschen, muss man in der Fahrerlaubnisbehörde in Steele oder in der Nebenstelle in Borbeck vorstellig werden und im Internet einen Termin vereinbaren. „Ich habe sofort das Portal aufgerufen. Da hieß es, dass keine Termine verfügbar sind“, erzählt Angelika Rummelshaus von ihrem ersten Versuch, sich zu registrieren. Es sollten weitere Versuche folgen, die allerdings ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt waren.

Führerschein-Umtausch: Bürgerinnen und Bürger berichten von Schwierigkeiten

„Gefühlt habe ich es bis jetzt 100 Mal versucht, 20 Mal aber bestimmt“, so Rummelshaus – auch ihr Mann habe keinen Erfolg gehabt, einen Termin für seine Frau auszumachen. Der Rentner selbst muss seinen „Lappen“ übrigens nicht umtauschen. Als Lkw-Fahrer ist er durch seinen Beruf bereits in Besitz eines moderneren scheckkartengroßen Führerscheins.

Angelika Rummelshaus ist nicht die einzige, die von Schwierigkeiten berichtet, einen Termin zu bekommen. So versuchte nach unserer Berichterstattung zum Führerscheinumtausch Anfang Oktober eine Leserin, einen Termin zu buchen. Das klappte bisher aber ebenfalls nicht, und so schrieb sie uns am vergangenen Freitag: „Seit diesem Tag versuche ich, in Essen-Steele oder Essen-Borbeck einen Termin zu bekommen – leider ohne Erfolg.“

Bei der Stadt Essen weiß man um die vielen Termine, die aktuell angefragt werden. „Man muss da dranbleiben und immer wieder schauen, ob Termine frei sind“, sagt Stadtsprecherin Silke Lenz. Als Grund für den Engpass führt sie an, dass aktuell die Jahrgänge 1953 bis 1958 aufgerufen sind, ihre alten Führerscheine umzutauschen – also Jahrgänge, die im Vergleich zu anderen Jahrgängen „recht stark sind“, so Lenz, die am Montagmittag eine Stichprobe für eine Terminvereinbarung auf der Homepage der Stadt Essen machte.

Sie berichtet, dass zu diesem Zeitpunkt drei Termine frei gewesen wären. „Es lohnt sich also, immer mal wieder hineinzuschauen“, sagt sie.

Termine nur für zwei Wochen im Voraus eingestellt

Doch genau das machen seit einigen Wochen Betroffene – ohne das Glück zu haben, einen freien Termin zu ergattern. Auf Nachfrage heißt es von Silke Lenz zum Prozedere bei der Terminvergabe, dass am Ende einer Woche neue Termine freigeschaltet werden – „für die nächsten zwei Wochen gibt es dann neue Termine“. Die Wahrscheinlichkeit dürfte sich also für Betroffene erhöhen, am Ende einer Woche das Terminbuchungsportal zu öffnen. Lenz wird nicht müde zu betonen: „Man muss immer wieder auf unsere Seite gehen.“

Doch was passiert im Fall der Fälle, wenn Umtauschwillige ihren nigelnagelneuen Führerschein auch bis zum 19. Januar noch nicht in Empfang nehmen konnten? Das Bundesverkehrsministerium teilt mit, dass nach Ablauf der Frist der alte Führerschein ungültig wird. Es handle sich aber um einen verwaltungstechnischen Umtausch, weswegen die Fahrerlaubnis „unverändert bestehen“ bleibt. Wer also die Frist verpasst, seine alte Fleppe gegen ein neues Dokument einzutauschen, erhält kein Bußgeld. Sehr wohl muss der oder diejenige aber mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro rechnen.

