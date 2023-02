Frühstücksspaß mit Guildo Horn auf Essens Zeche Zollverein

Essen. Talkreihe auf Essens Zeche Zollverein läuft wieder an. Guildo Horn berichtet, wie Eierlikör und Fred Bertelmann die Karriere angekurbelt haben.

Es gibt belegte Brötchen, dazu ein Schnäppschen und jede Menge launige Geschichten: Die liefert Guildo Horn beim nächsten Sonntags-Frühschoppen auf Zeche Zollverein am 5. März. Neben Horn ist auch der selbst ernannte „Außenminister des Kabaretts“, Sven Kemmler, bei Peter Großmann und seiner Talk-Reihe #halbzwölf zu Gast.

Los geht’s am 5. März um 11.30 Uhr in der Zollverein-Halle 12, wo der Eurovision Song Contest-Teilnehmer (Guildo hat Euch lieb) erzählen will, wann und wo seine Liebe zum deutschen Schlager begann. Er erinnert an eine Großtante, die keine Kinder gehabt habe – dafür aber ein sogenanntes Cocktail-Zimmer. „Bei ihr durfte ich zum ersten Mal Eierlikör zu mir nehmen, auf einer Salzstange“, sagt Horn. „Dazu lief Fred Bertelmann. Ich vermute, dass ich dabei oral geprägt wurde.“ Und weil Horn, bekannt auch für seine Combo „Die Orthopädische Strümpfe“, seinen musikalischen Leiter nach Essen mitbringt, wird beim Sonntalk vermutlich nicht nur geredet.

Mischung aus guter Nachricht und Gute-Nacht-Geschichte

Gast Nummer Zwei, Sven Kemmler, kennt sich bestens mit Kabarett und Kulturkomik aus. Der gebürtige Münchener bemüht sich, gesellschaftliche Lücken mithilfe von komischer Völkerverständigung zu schließen. Sein Podcast „Good News & Good Night“ ist für die Mischung aus guter Nachricht und Gute-Nacht-Geschichte bekannt.

