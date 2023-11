Frühstückshelfer für 50 Schüler gesucht: So bewirbt man sich

Essen-Altenessen. Senioren kümmern sich beim Projekt „Brotzeit“ ehrenamtlich darum, dass Schülerinnen und Schüler Frühstück bekommen. So kann man sich bewerben.

Der von Uschi Glas gegründete Verein „Brotzeit“ sucht ab sofort für die Altenessener Großenbruchschule Menschen ab 55 Jahren, die den Kindern gerne ein Frühstück vorbereiten.

In dem generationsübergreifenden Projekt kümmern sich Senioren ehrenamtlich um Grundschüler, die mit leerem Magen zum Unterricht kommen. Das kostenlose Frühstücksangebot gibt es an der Großenbruchschule seit August 2023, täglich kommen 50 bis 60 Kinder. Das Besondere: Das kostenlose Frühstück wird an jedem Schultag vor dem Unterrichtsbeginn angeboten und ist offen für alle Kinder.

Brotzeit-Helfer bekommen Aufwandsentschädigung

Die Bewerber sollten gern mit Kindern umgehen und ein offenes Ohr für deren kleine und große Sorgen haben. Die Frühstückshelferinnen und -helfer arbeiten in einem fünf- bis sechsköpfigen Team, das pro Schule an jedem Morgen rund 45 bis 60 Kinder betreut. Der Zeitrahmen beträgt pro Person zwei Mal zwei Stunden pro Woche. „Brotzeit“ zahlt für das ehrenamtliche Engagement eine Aufwandsentschädigung. Bewerbungen nimmt die örtliche Projektleiterin Vera Eckardt unter 0176 57731104 oder per E-Mail an eckardt@brotzeit.schule entgegen.

Mittlerweile sind in Essen bereits 15 Schulen an dem Projekt beteiligt, das vom Land NRW unterstützt wird. Drei weitere Schulen starten in den nächsten Monaten. Bundesweit werden 329 Schulen gefördert, erhalten 13.678 Kinder jeden Schultag ein Frühstück, das von 1.902 Ehrenamtlern zubereitet wird. Insgesamt werden jährlich 600 Tonnen Lebensmittel verteilt – allesamt gespendet von Lidl.

