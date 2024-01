Pflanzenmesse IPM Frühling in Essen: So schön blüht und grünt es in der Messe

Essen Die Internationale Pflanzenmesse IPM zaubert einen Hauch von Frühling in die Hallen an der Gruga. Ein Rundgang in Bildern.

Erst Eiseskälte, jetzt ist es nass und stürmisch: Das Wetter lässt im Moment jedenfalls noch keinerlei Frühling erahnen. In den Essener Messehallen an der Gruga ist das anders. Dort läuft noch bis zum Freitag die Internationale Pflanzenmesse IPM. In diesem Jahr sind 1403 Aussteller aus 43 Ländern dabei und zeigen die Trends im Gartenbau. Unter anderem ist ein Megathema, wie die Gartenwelt auf den Klimawandel reagieren will - unter anderem mit neuen Pflanzenzüchtungen, die mehr Trockenheit aushalten können.

Vor allem aber bringt die IPM jedes Jahr viel Grün und Farbe in die eher triste Jahreszeit. Und da es sich bei der Messe um eine Fachmesse handelt, bei der nur das Fachpublikum gefragt ist, haben wir uns in den Hallen umgesehen und ein Stück Frühling mit der Kamera eingefangen:

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: Fabian Strauch / Zentrale

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: Fabian Strauch / Zentrale

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Frühling in Essen: Die Internationale Pflanzenmesse läuft Rosen, Zitronen und Palmen: In der Messe Essen grünt und blüht es. Noch bis zum Freitag (26. Januar 2024) läuft die Internationale Pflanzenmesse (IPM). Foto: Fabian Strauch / Zentrale

Gern gelesen in Essen

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen