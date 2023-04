Frühjahrsputz-Botschaft: Stadt Essen ist die City etwas wert

Essen. Neben der praktischen Bedeutung fürs Wohlfühlen, setzt die Grundreinigung ein symbolisches Signal: Die Innenstadt ist der Stadt Essen nicht egal.

Oberbürgermeister Thomas Kufen will das Problem der vermüllten und teils verlotterten Innenstadt konsequenter angehen als es bisher üblich war, und das soll auch keine Eintagsfliege bleiben. Das jedenfalls versprach der OB bei der erstmals größer angelegten Reinigungsaktion in der Innenstadt. Chapeau, kann man da nur sagen!

Es sind ja oft die einfachen Dinge, die die Aufenthaltsqualität maßgeblich bestimmen und die darüber entscheiden, ob eine Örtlichkeit gern oder in diesem Fall sogar überhaupt wieder besucht wird. Ein gewisses Maß an Sauberkeit steht weit oben bei den Bedingungen, das zeigen eigentlich alle Bürgerbefragungen zum Thema Innenstadt. Der OB hat auch recht, wenn er sich fragt, warum man auf die so nahe liegende Idee einer regelmäßigen Grundreinigung nicht längst gekommen ist.

Im Rathaus hat zu viel Hochgestochenes Konjunktur

Fast wieder wie neu: Oberbürgermeister Thomas Kufen nimmt zufrieden Platz auf einer gesäuberten Bank auf der Kettwiger Straße. Foto: Pusch

Eine Erklärung könnte sein, dass nicht nur im Essener Rathaus zu viel Hochgestochenes Konjunktur hat. Wenn es nicht gleich um die Rettung der Welt geht, fängt mancher nur ungern an zu arbeiten. Eine Innenstadt gründlich zu säubern, mag zwar intellektuell nicht besonders anspruchsvoll sein, dafür trifft man aber die Bedürfnislage vieler normaler Bürger, die mit ihrer Arbeit und ihren Steuergeldern schließlich den ganzen Laden am Laufen halten. Dafür haben sie einen Anspruch auf Dienst-Leistungen (!) nach ihrem Gusto.

Lobenswert, dass Kufen sich offenbar für solche elementaren Einsichten ein Grundgespür erhalten hat und dann den Kraftakt schaffte, die keineswegs unerheblichen Ressourcen der großen Essener Stadtverwaltung und von Tochterunternehmen wie der EBE zu mobilisieren.

Die Bürger selbst verdrecken die Stadt, aber das kann kein Grund für Nichtstun sein

So sollte es weitergehen, auch wenn solche Aktionen, wenn man sie richtig macht, sicherlich nicht billig sind. Und natürlich trifft auch der Hinweis zu, dass es ein kleiner Teil der Bürger selbst ist, der Dreck und Verschandelungen verursacht. So richtig dies ist, so wenig darf dies zu Gleichgültigkeit oder Resignation führen, weil das schlicht nichts bringt. Es wird immer Menschen geben, die sich daneben benehmen, das kann kein Vorwand für Nichtstun sein.

Es ist am Ende auch nur die halbe Wahrheit. Selbst bei korrekter Nutzung müssen Bänke, Papierkörbe, Treppen und vieles mehr im öffentlichen Raum eben hin und wieder grundgereinigt werden. Substanzerhalt hat etwas mit Wertschätzung zu tun, was sich als positiver Grundeindruck wiederum den Innenstadt-Besuchern mitteilt. Insofern vermittelt der Frühjahrsputz neben seinen praktischen Bedeutung für dei Aufenthaltsqualität auch eine nicht zu unterschätzende symbolische Botschaft: dass der Stadt Essen die Innenstadt etwas wert ist.

Wer die Substanz erhält, hat weniger Zeit, um städtebaulichen Modetrends aufzusitzen

Nebenbei erspart man sich als Stadt auch die Erfahrung, immer wieder für viel Geld städtebaulichen Modetrends aufzusitzen, die gegenüber dem Altbewährten nicht zwingend ein Mehr an Qualität haben müssen.

Und nein, der Frühjahrsputz, der gerne auch mehrfach im Jahr stattfinden darf, löst selbstredend nicht alle Probleme der Innenstadt. Aber auf dieser Basis und mit dieser Einstellung kann man weiterarbeiten. Falsch liegt man damit jedenfalls auf gar keinen Fall. Und das ist schon weit mehr, als sich über manches halbgare und weitgehend nutzlose Projektchen sagen lässt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen