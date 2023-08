Naherholung Früher „unsäglich“: Eingang an Altenessener Park umgestaltet

Essen-Altenessen. Blumen, Birken und eine Treppenanlage säumen den neu gestalteten Eingang des Van-Eupen-Parks in Altenessen. Wie der Park verschönert wird.

Ein Kleinod im Großstadt-Dschungel: Wer den Van Eupen-Park zwischen Altenessen-Süd und Bochold von der Hövelstraße aus betritt, wird ab sofort von Birken, Pappeln und lila und gelb blühenden Pflanzen empfangen. Hellgraue Bänke aus Beton, die am Kopf der neu gebauten Treppenanlage zur Straße stehen, bieten Sitzgelegenheiten für Spaziergänger. Neben der Treppe führt ein barrierefreier Weg in den Waldpark.

Mit der Essener Arbeits- und Beschäftigungsgesellschaft (EABG) und der van Eupen-Stiftung hat sich die Stadt Essen dafür eingesetzt, um den Park im Norden Essens aufzuhübschen. „Anfang 2019 haben wir das erste Mal hier gestanden“, sagt Hartmut Kütemann-Busch, Geschäftsführer der EABG am Freitag (11. August) und meint damit den Park inmitten eines Gewerbegebiets mit Werkstätten, Verkehr und Stadtlärm im Umkreis.

Van Eupen-Park in Altenessen hat neu gestalteten Eingangsbereich

Inzwischen habe sich der Waldpark zu einem Kleinod in der Großstadt entwickelt, einer Landmarke, die zum Rückzugsort für Anwohner geworden sei. „Hier ist etwas entstanden, wo man sagen muss, dass es einen großen Erholungswert hat“, sagt Kütemann-Busch.

Ulrich Falke, Landschaftsarchitekt von Grün und Gruga, kümmerte sich um das neue Design der vormals „unsäglichen, wie abgestellt wirkenden“ Fläche. Dafür arbeitete er mit dem, was der Bereich bereits zu bieten hatte, und erhielt die alten, großen Bäume am Eingangsbereich des Parks. Dazu gesellen sich nun 38 neue Birken und 4800 bunt blühende Stauden, die die Biodiversität und- die Artenvielfalt anregen sollen.

Der neu gestaltete Eingangsbereich zum van Eupen-Park in Altenessen und Bochold beinhaltet eine Treppenanlage aus Beton. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Instandgehalten wird der Park nicht nur von der Stadt, sondern auch von den Bewohnern des Viertels. Bei den Menschen aus Altenessen und Bochold seien die Arbeiten am van Eupen-Park auf große Zustimmung gestoßen – Anwohner unterstützten das Projekt und übernähmen freiwillig die Pflege der Parkanlage.

Weitere Projekte zur Verschönerung des Van-Eupen-Parks in Altenessen geplant

In den kommenden Jahren soll der Van Eupen-Park noch schöner werden. Das nächste Projekt, eine Fläche an der Hövelstraße 258, soll laut Umweltdezernentin Simone Raskob bis 2025 umgesetzt werden – jedoch stehe die Genehmigung bisher noch aus.

Im Jahr 2021 war im Van-Eupen-Wald eine Allee aus 120 Birken entstanden. Die Bäume befinden sich am Rand eines etwa 300 Meter langen Weges, der quer zur Straße „Am Lichtbogen“ verläuft und im Juni 2021 eröffnet wurde.

Möglich sind die Pflanzungen durch finanzielle Mittel der Van-Eupen-Stiftung für Umweltschutz. Sie kooperiert für das Projekt mit Grün und Gruga und der Essener Arbeit-Beschäftigungsgestellschaft (EABG). Die Kosten für die Neupflanzungen liegen nach Angaben von Grün und Gruga bei rund 23.000 Euro.

Langzeitarbeitslose helfen bei der Neugestaltung des Van-Eupen-Parks in Altenessen

Durch die Einbeziehung der EABG soll das Projekt auch einen sozialen Zweck erfüllen: Langzeitarbeitslose helfen bei der Umgestaltung der Waldstücke und sollen so einen Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt finden.

Das parkähnliche Gelände zwischen Bochold und Altenessen-Süd ist ein ehemaliger Teil der Gussstahlfabrik Friedrich Krupp. Die Fabrik wurde von 1910 bis 1980 auf einer stark aufgeschütteten Fläche des heutigen Gewerbegebiets M1 betrieben.

Die rund sieben Hektar große Fläche wurde Anfang der 90er-Jahre von der damaligen Oberbürgermeisterin Annette Jäger der Van-Eupen-Stiftung als Van-Eupen-Wald gewidmet. Der Name der ehemaligen Oberbürgermeisterin sorgt bei der Vorstellung des neuen Eingangsbereichs des Parks für traurige Gesichter: Am Morgen des Freitags (11. August) fand die Beerdigung der Essenerin statt. Jäger war am 16. Juli 2023 im Alter von 86 Jahren gestorben. Von 1989 bis 1999 war sie Oberbürgermeisterin der Stadt Essen.

Stehen am neu gestalteten Eingangsbereich des Van-Eupen-Parks in Altenessen: Melanie Ihlenfeld (v.l.), Ulrich Braun, Martin Buchacker, Ulrich Falke, Birgit Braun, Simone Raskob, Hartmut Püttemann-Busch und Markus Unger. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

